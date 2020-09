Reprise partielle des dépenses de consommation aux États-Unis

Les dépenses de consommation sont l’une des mesures préférées pour interpréter la reprise économique en période de crise. Cette mesure n’a peut-être jamais été aussi utile que pendant la crise du coronavirus.

Le consommateur est le moteur de la croissance dans toute économie. Si l’argent est caché sous un matelas, ce qui signifie que le consommateur ne dépense pas, mais qu’il économise, l’économie aura du mal à se redresser. Il s’agit donc de faire confiance et de réduire l’incertitude quant à la capacité d’une économie à se rétablir, à la capacité du gouvernement à fournir un soutien si nécessaire, à la capacité des services médicaux à faire face à la pandémie, etc.

Lorsque le consommateur se sentira à nouveau en sécurité, les dépenses augmenteront à nouveau pour atteindre les niveaux d’avant la pandémie. D’ici là, il suffit aux économistes d’interpréter les données à venir et de voir quels sont les secteurs qui souffrent le plus.

Reprise d’avril à juillet, mais il y a encore des progrès à faire

Les autorités monétaires et fiscales américaines ont réagi très fortement à la crise. La Fed a poussé le taux des fonds près de zéro tout en augmentant l’assouplissement quantitatif, et le Congrès a donné une impulsion budgétaire sous forme de contrôles hebdomadaires.

Pourtant, alors que la masse monétaire M2 a augmenté de manière exponentielle, la vitesse de l’argent a diminué. Tant que ce ratio ne s’inversera pas, les dépenses de consommation auront du mal à atteindre les niveaux d’avant la pandémie.

Certains signes encourageants existent. Les données d’avril à juillet montrent des améliorations notables dans les biens et véhicules de loisirs, ainsi que dans l’ameublement et l’équipement ménager. Cependant, les services de loisirs, la nourriture, l’hébergement et l’habillement sont tous à la traîne. En fait, il est probable qu’ils ne regagneront pas le terrain perdu tant que la pandémie existera.

Si l’on résume les données, les dépenses en biens sur la période sont supérieures de 7 %, tandis que les dépenses en services sont inférieures de 10 %. D’une certaine manière, c’est normal : le mois d’avril a été marqué par des dysfonctionnements, de nombreux États étant soumis à diverses formes de confinement. Les services ont donc eu du mal à rebondir.

De plus, si la tendance observée en Europe doit atteindre les États-Unis (plus de limitations pour les activités de plein air en raison d’une reprise des cas), le secteur des services devra encore souffrir. Toutefois, il y a un joker à prendre en compte lorsque l’on examine les données américaines et les mois à venir : les élections américaines.

Il est probable que les mesures de relance seront plus nombreuses et que les deux candidats feront de nouvelles promesses. Toutefois, pour convaincre les consommateurs de dépenser à nouveau, les candidats devraient se concentrer sur la pandémie et ses effets secondaires, plutôt que sur la relance économique qui serait simplement mise de côté jusqu’à ce que les gens retrouvent confiance dans la future croissance économique aux États-Unis.