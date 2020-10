Scénarios possibles à l’approche des élections américaines

Le premier débat présidentiel américain s’est terminé hier et les électeurs (mais aussi le reste du monde) ont eu la chance d’entendre des réponses aux problèmes internes et externes des États-Unis. Pour les acteurs des marchés financiers, l’objectif est de préparer le portefeuille d’investissement de manière à le protéger contre les fluctuations inattendues du marché.

Avec cet objectif en tête, voici quelques scénarios et un impact probable sur les marchés financiers et la Fed au cas où chaque candidat gagnerait. Par ailleurs, qui remportera les deux chambres du Congrès – républicains ou démocrates, ou aurons-nous un Congrès divisé ? Que se passera-t-il dans ce cas ?

Scénarios pour le dollar et la Fed

La première chose à considérer est la poursuite de Trump à la Maison Blanche. Non pas parce que les sondages lui donnent la préférence (ils ne le font pas), mais parce qu’il est le président en exercice. En fait, avant le débat d’hier, la probabilité que Trump gagne à nouveau la Maison Blanche et que le Congrès soit divisé était d’environ 30%.

Dans ce cas, les marchés s’attendent à une politique de l’USD plus élevée. Malgré le fait que Trump ait plaidé pour un dollar plus bas pendant tout son mandat, un second mandat diffère toujours du premier car le président sait que c’est le dernier mandat au pouvoir, et certaines mesures sévères (impopulaires) sont probables. Dans un tel scénario, l’EURUSD devrait baisser, et la courbe des taux pourrait s’accentuer, bien que modestement.

Un deuxième scénario envisage une victoire de Biden et un Congrès toujours divisé. Une victoire de Biden est considérée comme un dovish pour le dollar. Le marché attend des investissements en infrastructures, des investissements dans l’éducation – qui ont tous besoin de financement. Par conséquent, un USD plus faible et une EURUSD plus élevée sont le consensus dans ce scénario, avec une probabilité d’environ 20% avant le débat d’hier.

La probabilité la plus forte, d’environ 40 %, conduit à une victoire de Biden, et les démocrates remportent les deux chambres du Congrès. C’est le scénario le plus dovish pour l’USD, l’EURUSD étant susceptible de connaître une forte hausse. En outre, la Fed est prête à maintenir les taux bas pendant longtemps dans un tel scénario. Combiné à un nouveau plan de relance budgétaire attendu des démocrates, le dollar devrait s’effondrer.

Avant de tirer des conclusions hâtives, il convient de noter que de tels scénarios sont courants avant toute élection importante. Mais cela ne signifie pas que le marché réagira ainsi, ni qu’il réagira en un instant.

En 2016, le consensus avant l’élection était que le marché boursier s’effondrerait si Trump gagnait. Il l’a emporté, la bourse s’effondrait pendant quelques heures, puis faisait un retournement de situation massif.

Personne ne devrait être surpris si quelque chose de similaire se produit également en 2020.