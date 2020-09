Se préparer à un mois de novembre rock’n roll

Dans six semaines, le principal événement de l’année arrive enfin : les élections présidentielles américaines. Comme c’est souvent le cas, la course à la Maison-Blanche est serrée, car les États-Unis continuent d’être divisés en deux camps principaux : les républicains et les démocrates.

Le président en exercice, Donald Trump, a remporté une bataille controversée il y a quatre ans. Accusé d’être soutenu par des hackers russes dans sa campagne, Trump a gagné à la dernière minute, la course étant l’une des plus serrées de l’histoire américaine.

Cette fois, les Américains doivent choisir entre Trump et Biden. S’ils ont quelque chose en commun, c’est la vieillesse. Les deux candidats sont septuagénaires, Biden aura plus de quatre-vingts ans pendant la présidence, s’il remporte la course de novembre. L’âge a été l’une des critiques retenues par de nombreux analystes, car le premier emploi en Amérique est un emploi qui consomme de l’énergie et qui exige un président très actif.

Les élections américaines et la prochaine réunion de la Fed

Coïncidence ou non, les élections américaines sont prévues le 3 novembre. Un jour plus tard, la Fed se réunit pour décider de la politique monétaire, et la déclaration est publiée le lendemain.

À en juger par le communiqué et la décision de la Fed d’il y a deux jours, un nouvel assouplissement quantitatif devrait intervenir dès la prochaine réunion, juste après le jour des élections.

À la lumière de ces événements, les six prochaines semaines seront probablement dominées par des fourchettes serrées sur les marchés monétaires et boursiers. Sur le front du dollar américain, on peut déjà remarquer un marché sans direction – l’EURUSD se négocie entre 1,18 et 1,20 depuis plus de deux mois maintenant, la GBPUSD oscille au-dessus et en dessous de 1,30, et l’USDCHF fait de même mais autour du niveau de 0,90.

Ce ne serait pas la première fois que les marchés adoptent une approche attentiste. Le danger dans une telle situation est d’oublier les événements à venir et de surnégocier une position en attendant un mouvement significatif du marché. Le problème est que les marchés ne bougeront probablement pas avant le jour des élections, et le trader lambda entre dans l’événement très volatile avec une grande exposition.

L’attentisme se retrouve également dans la politique internationale. Depuis l’élection de Trump il y a quatre ans, les affaires étrangères américaines ont considérablement changé. Les priorités ont changé, car l’Amérique a modifié son approche, même à l’égard de ses alliés traditionnels.

Attendez-vous à une course serrée. Les six prochaines semaines devraient être marquées par de vifs rassemblements, mais des rassemblements destinés à s’inverser jusqu’au jour de l’élection.

Après cela, plus de paris.