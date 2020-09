Tesla baisse de 21% après le refus de l’inclusion dans le S&P 500

Tesla vient de vivre le pire jour de son histoire : le cours de son action a chuté de plus de 21 % en une seule journée de bourse, alors que le Nasdaq 100 a été liquidé. Les grandes entreprises technologiques ont souffert ensemble, le marché ayant réduit sa capitalisation boursière de plusieurs milliers de milliards, et tout le monde était content lorsque la cloche de clôture a sonné, la douleur ayant pris fin pour la journée.

Beaucoup diront que ce n’est pas une surprise et que le cours de l’action Tesla devait subir une correction. Si cela est vrai, mettons les choses en perspective et n’oublions pas que Tesla est toujours en hausse de plus de 625 % sur l’année. De plus, elle a procédé à un fractionnement d’actions et a même levé cinq milliards de dollars en émettant de nouvelles actions.

Inclusion du S&P 500 refusée

L’une des raisons du déclin important de Tesla est l’impossibilité d’être inclus dans le S&P 500. Certains gestionnaires passifs qui ont négocié en prévision de l’annonce ont été contraints de rééquilibrer à nouveau leurs portefeuilles – ajoutant littéralement de l’huile sur le feu.

Au lieu d’ajouter Tesla, le S&P500 a ajouté le distributeur en ligne Etsy, l’entreprise de technologie médicale Catalent et Teradyne (un fabricant d’équipements de semi-conducteurs). Coty, Kohl, et H&R Block Inc. ont été remplacés.

Ces trois entreprises ont été ajoutées au prestigieux indice établi à la suite de l’annonce de la nouvelle. C’est exactement ce qui a fait monter le prix de Tesla au cours des dernières semaines, si bien que l’annonce du S&P a été une surprise. Cependant, cela ne signifie pas que Tesla n’entrera pas dans l’indice. Seulement, pas maintenant.

L’annonce de GM d’investir dans Nikola, un fabricant de camions électriques, a également été un coup dur. Nikola a sauté sur l’occasion tandis que Tesla a continué à chuter pour le reste de la journée, effaçant 82,1 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Enfin, l’un des analystes les plus respectés de Wall Street a réitéré la sous-performance du titre Tesla. Plus précisément, l’analyste de Bernstein demande un prix équitable de l’ordre de 180 $, surtout si l’on tient compte de la division des actions. Si le rythme de la baisse se poursuit, une nouvelle scission se produira naturellement.

Une fois de plus, l’exubérance irrationnelle est punie à la première occasion. Lorsque l’une des actions de votre portefeuille perd un cinquième de sa valeur, les traders deviennent soudainement des investisseurs. La seule façon de chercher à rattraper le terrain perdu est de laisser passer le temps – en supposant que l’horizon temporel ne soit pas une limitation lors de la construction du portefeuille.