Tesla – Bien plus qu’une entreprise automobile

Tesla est une fois de plus dans l’actualité puisque son PDG, Elon Musk, déclare que l’entreprise est proche d’obtenir un trimestre record et exhorte les employés à faire de leur mieux dans les jours à venir. Ce n’est pas la première fois que Musk demande le soutien de ses employés. Cette fois-ci, il a demandé à ses employés de vendre le plus de voitures possible avant le 30 septembre.

Cependant, Tesla est bien plus qu’une entreprise automobile. Sa division énergie, Tesla energy, a un énorme potentiel d’avenir, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les sociétés d’investissement maintiennent des objectifs élevés pour le prix des actions de la société.

Tesla Energy – Le bijoux caché de Tesla

Un jour avant le Battery Day, il est intéressant de jeter un coup d’œil à la division énergie de Tesla. Bien qu’elle soit encore petite (elle a généré environ 2 milliards de dollars pour l’exercice 2019), elle a le potentiel pour atteindre 200 milliards de dollars dans les années à venir, selon de nombreux analystes.

Le marché des batteries stationnaires, petites et grandes, connaît une croissance rapide. Les tendances vertes observées en Europe et dans d’autres pays développés entraînent une forte demande d’énergie verte également. On prévoit que les énergies renouvelables représenteront 40 % de la production d’électricité d’ici la fin de la décennie et au cours de la suivante. Les revenus du stockage de l’énergie devraient donc augmenter considérablement, Tesla étant le premier à tirer le meilleur parti de ces tendances.

L’objectif ultime est que Tesla agisse comme un service public d’électricité géant, un service public mondial distribué qui pourrait facilement dépasser son activité automobile.

Après avoir échoué à être inclus dans l’indice S&P 500, Tesla a rendu une partie de ses gains. Toutefois, les investisseurs à long terme se concentrent sur la vision de l’entreprise et sur la manière dont elle la met en œuvre.

Bien que Tesla se négocie à des cours extrêmement élevés, elle continue de battre les attentes du marché. L’appel actuel de Musk suggérant qu’elle a une chance d’atteindre un trimestre record implique que les choses n’ont pas été si mauvaises au cours des trois derniers mois. Pour Tesla, avoir une chance d’atteindre un trimestre record pendant la pandémie signifie que la société a bien mieux résisté à la crise que ce que le marché attendait.

Toute amélioration annoncée lors du Battery Day, suggérant une augmentation potentielle des revenus du stockage de l’énergie, est susceptible de faire monter le cours de l’action de la société. Associé au message de Musk aux employés, cela pourrait suffire à envoyer le prix au-dessus de 500 $, malgré la récente scission.