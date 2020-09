Trading d’actions vs devises

L’une des principales différences entre le marché boursier et le marché des devises est la possibilité d’être short. Plus précisément, les traders trouvent plus facile de vendre à découvert une paire de devises que de vendre à découvert une action.

Les coûts pour le faire sont différents. Sur le marché des devises, outre les commissions, les écarts et les éventuels swaps négatifs, il n’existe pas d’autres coûts de trading. En revanche, sur le marché boursier, la vente à découvert d’une action est beaucoup plus coûteuse.

Comment être short sur le marché boursier

Une statistique récente a révélé que les shorts gagnent des positions dans l’indice du Nasdaq. Les prochains shorts dans l’indice NASDAQ 100 sont les plus élevés depuis 2008.

C’est une façon de vendre à découvert le marché boursier – en vendant un indice. Les indices boursiers sont proposés par tous les courtiers, sous différentes formes. L’une de ces formes est le CFD – Contract for Difference. La vente à découvert d’un indice boursier sous la forme d’un CFD est assez similaire, comme la vente à découvert d’une paire de devises. Les coûts de cette opération sont également plus ou moins les mêmes.

Un autre moyen consiste à vendre à découvert l’indice boursier via un ETF (Exchange Trading Fund). Les ETF sont très populaires de nos jours parce qu’ils représentent une alternative moins coûteuse pour les traders particuliers afin d’obtenir une exposition à des marchés qui étaient autrement coûteux à trader. L’astuce de nombreux ETF est qu’ils suivent un fonds en se déplaçant plus vite ou plus lentement que le fonds suivi. Par exemple, certains ETF peuvent avancer ou reculer deux fois plus vite que l’indice réel. Dans ce cas, la récompense, mais aussi le risque, sont doublés.

La vente à découvert d’une action individuelle nécessite l’existence d’un compte sur marge. Tous les courtiers ne proposent pas un tel compte, et ceux qui le font ont généralement un montant minimum à investir. De plus, la réglementation actuelle exige un niveau minimum de connaissances financières de la part du trader.

Le trading sur marge signifie que le trader emprunte les actions au courtier et les vend à découvert. Le problème de la vente à découvert d’une action individuelle est que le risque de hausse est illimité, mais que le potentiel de baisse est limité.

En fait, c’est la principale différence entre le trading de devises et le trading boursier. Le prix d’une action ne peut pas descendre en dessous de zéro, ce qui limite le profit potentiel. Mais la valeur d’une paire de devises peut baisser autant qu’elle peut monter, offrant au trader la possibilité de profiter à la fois du potentiel de hausse et du potentiel de baisse.