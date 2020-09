Un autre mouvement intéressant de la part de Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway et Warren Buffett en particulier, ont été critiqués en 2020 pour ne pas être assez actifs et pour ne pas avoir acheté la baisse de la bourse. De nombreux investisseurs ont effectivement acheté et ont obtenu de bons prix au cours de la baisse.

La grande question que tout le monde se posait était : pourquoi M. Buffett n’a-t-il rien fait alors que son entreprise, Berkshire Hathaway, est assise sur un tas de liquidités ? Que sait Buffett, et que nous ne savons pas ? De plus, si Buffett choisissait de rester sur la touche, ne serait-il pas intelligent que nous fassions de même ?

Il s’est avéré que Buffett a agi. Mais une entreprise de la taille de Berkshire a besoin de temps pour faire une acquisition. C’est précisément ce qui manquait à Buffett en mars dernier.

Berkshire entre dans l’industrie du cloud computing

Comme la volatilité de la bourse était si élevée, la chute et le rebond en mars et avril sont arrivés si vite que des investisseurs comme Buffet n’ont pas eu la possibilité de déployer leurs capitaux. Mais cela ne signifie pas que Buffett n’a pas bougé.

Il a récemment annoncé qu’il avait acquis une participation d’un demi-milliard dans une mine d’or – Barrick Gold. Ensuite, il a révélé qu’il détenait cinq pour cent des parts des plus grandes maisons de trading du Japon, avec l’intention d’augmenter sa participation de près de 10 % dans chacune d’elles.

Enfin, il a annoncé ces jours-ci qu’il prenait une participation d’un quart de milliard de dollars dans Snowflake – une société de cloud computing. Il s’agit d’un secteur qui se développe à des taux de croissance annuels moyens étonnants, et Berkshire veut en faire partie.

Ce qui est intéressant, c’est la manière dont le groupe a acheté sa participation, par le biais d’un placement privé, en payant le prix de l’introduction en bourse. En outre, un autre fait intéressant est que Snowflake perd actuellement de l’argent, avec une perte nette de 171 millions de dollars.

Toutefois, ce n’est pas la première fois que M. Buffett parie sur une entreprise qui a du mal à faire des bénéfices au moment de l’investissement. Au contraire, c’est un signe de confiance dans l’entreprise et montre le potentiel de l’industrie à aller de l’avant.

C’est la troisième fois en 2020 que Berkshire fait un geste – de l’or, des actifs internationaux, du cloud computing. Mais aucun de ces investissements n’est assez important et sont loin de ce que l’entreprise faisait dans le passé.

Est-ce simplement la façon pour Berkshire de diversifier son portefeuille ? Ou devons-nous encore envisager d’autres investissements cette année ?