Un véritable mouvement d’éloignement des risques a-t-il commencé ?

La tendance haussière de la bourse montre quelques signes de faiblesse. Compte tenu des événements qui nous attendent (c’est-à-dire les élections américaines et la réunion du FOMC de la Fed qui suit immédiatement les élections), il est normal que les acteurs du marché enregistrent des bénéfices.

Ou, tout simplement, d’aller sur le côté court avant les élections. Toutefois, les comptes de particuliers auront du mal à court-circuiter le marché boursier, car les courtiers ont déjà commencé à annoncer une augmentation des exigences de marge. En d’autres termes, soit vous apportez de nouveaux fonds de chez vous pour compenser la différence de marge, soit vous devez fermer une partie de vos positions (ou le courtier les fermera pour vous) à l’approche des élections.

QQQ voit les plus gros débordements depuis la bulle technologique

QQQ est le plus grand et le plus populaire des ETF (Exchange Traded Fund). Également appelé « triple Q », il est structuré comme un fonds d’investissement. Il suit les actions non financières cotées sur le Nasdaq et a récemment enregistré les plus importantes sorties de fonds depuis l’ère des dot.com.

Si nous regardons en arrière dans l’histoire pour vérifier une date avec des sorties similaires, ce n’est qu’à la fin des années 90 que quelque chose de similaire s’est produit. De plus, dans les semaines qui ont suivi ces sorties, le Nasdaq 100 a presque toujours chuté.

Aversion réelle pour le risque dans les crédits américains plus risqués

Cette semaine est marquée par le fait que les investisseurs ont retiré plus d’un milliard de dollars d’un ETF à haut rendement – HYG. Il reflète la dette des entreprises à haut rendement aux États-Unis et appartient à BlackRock. Cette sortie représente le plus important mouvement de ce type depuis février de cette année, signalant l’aversion au risque sur les marchés du crédit américains.

Les flux sortants de LQD Investment Grade s’accumulent

LQD est un autre ETF qui suit les obligations américaines d’investissement. Il représente l’un des ETF les plus populaires sur le marché des titres à revenu fixe pour une raison simple : il est bon marché à détenir. En fait, c’est l’une des principales qualités de la détention d’un ETF, plutôt que la réalité – les investisseurs particuliers ont accès à des marchés autrement trop chers.

LQD évolue généralement de la même manière que les bons du Trésor américain. Seulement, les investisseurs ont récemment retiré plus de 700 millions de dollars de ce fonds, ce qui est un signe supplémentaire que beaucoup préfèrent rester sur la touche à l’approche des élections.

On peut s’attendre à ce que la volatilité augmente, plus on se rapproche des élections. Comme c’était déjà le cas en 2020, les fourchettes quotidiennes dépasseront facilement les fourchettes historiques.

Prévoyez vos trades en conséquence.