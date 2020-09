Une plus grande volatilité sur le marché boursier est encore possible

L’année 2020 a apporté beaucoup de nouveautés au monde de l’investissement, notamment une pandémie à laquelle il faut faire face. Et avec cela, l’une des années boursières les plus volatiles de l’histoire.

La plupart des autres années, le trading boursier s’est fait par étapes. Une combinaison typique de marchés en progression et de VIX (indice de volatilité) prévoit de petites avancées pendant les niveaux de VIX déprimés.

Cependant, l’année 2020 se démarque jusqu’à présent. Par rapport à d’autres années volatiles (par exemple, 2009 – la grande crise financière, 2000 – après la bulle technologique), 2020 est sur la bonne voie pour devenir la 8e année la plus volatile de tous les temps. Cependant, l’événement principal, si l’on exclut la pandémie, est toujours devant nous – les élections américaines. Il y a donc de fortes chances pour que l’année 2020 puisse encore accroître la volatilité au cours des derniers mois qui nous séparent de sa fin.

VIX et le comportement des marchés boursiers

L’année 2020 a également été marquée par le déclin le plus rapide de l’histoire dans un marché à la baisse. Lorsque les principaux indices boursiers (par exemple, Dow Jones, S&P500, Nasdaq 100) ont chuté de plus de 20 % par rapport aux sommets récents, on dit qu’un marché bear a commencé.

Cette année, nous avons assisté au déclin le plus rapide de ce type. Mais ce qui a suivi est encore plus intéressant. Le rebondissement du marché a été si fort qu’il a marqué le marché baissier le plus court de l’histoire.

Plus précisément, le rebond à partir des creux a rapidement dépassé les 20 %, si bien que nous sommes revenus en un rien de temps à un marché bull. C’est pourquoi l’année 2020 a été marquée par la chute la plus rapide jamais enregistrée sur un marché bear, un marché bear qui s’est avéré être le plus court de l’histoire.

En termes de marché, cela renvoie à la volatilité. Plus précisément, des niveaux de volatilité élevés.

L’incertitude est la raison pour laquelle la volatilité augmente. L’incertitude amène les gens (c’est-à-dire les investisseurs) à parier sur les différentes réactions du marché. Certains paniquent facilement et ne supportent pas une correction du marché supérieure à 10 % lorsque leur portefeuille affiche un gain de 30 %. Ils vendent donc – mais oublient qu’après avoir payé les impôts sur les plus-values, ils sont partis avec peu ou rien, tout en restant non investis à long terme.

Certains autres traders sont des spéculateurs. Ils achètent et vendent ici et là, en utilisant des stratégies complexes de produits dérivés comme les contrats à terme et les options pour se couvrir contre les différents résultats du marché.

En 2020, le Dow Jones a enregistré des fluctuations quotidiennes de plus de mille pips. Elles deviennent une norme, surtout dans un marché en déclin. En règle générale, la volatilité augmente lorsque le marché est en baisse, car les gens paniquent plus facilement sur un marché en baisse que sur un marché en hausse. Par conséquent, le VIX a tendance à baisser sur un marché à la hausse et à monter sur un marché à la baisse.

Jusqu’à présent, 2020 est la 8e année la plus volatile. Si nous regardons en arrière, il y a des événements exceptionnels à prendre en compte pour comparer la volatilité. Mais aucune année n’associe une pandémie à une élection américaine, surtout lorsque l’un des candidats est l’imprévisible Donald Trump.

Traders, attachez vos ceintures. L’année 2020 est loin d’être terminée.