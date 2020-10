Aperçu de la décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt

La Banque du Canada (BOC) devrait annoncer sa décision sur les taux d’intérêt aujourd’hui. Il est fort probable que la banque n’annoncera rien de significatif aujourd’hui, mais les marchés sont intéressés par la déclaration du rapport sur la politique monétaire.

Il s’agit d’un rapport trimestriel qui présente les projections de la banque en matière d’inflation et de croissance économique. À la lumière de la pandémie COVID-19, le marché s’intéressera à la manière dont la BOC interprétera l’activité économique et, plus important encore, à la manière dont elle répondra aux défis à venir.

Tous les yeux sont tournés vers la paire USDCAD

Le dollar canadien (CAD) est l’une des monnaies les plus fortement liées au prix du pétrole. La corrélation positive entre les deux a permis au dollar canadien d’atteindre 1,46 en mars de cette année, alors que le prix du pétrole WTI est passé au négatif.

À partir de ce moment, le CAD a repris du poil de la bête, à mesure que le marché pétrolier se redressait. Pour l’économie canadienne, le prix du pétrole est un important moteur de croissance. Des prix du pétrole plus élevés génèrent un PIB plus élevé du fait que le Canada est un grand exportateur de produits pétroliers.

Le prix du pétrole est remonté à 40 dollars, tout comme la paire USDCAD – qui est passée de 1,46 à 1,30. En parlant de 1,30, il s’agit d’un niveau pivot à observer pour aller de l’avant. Comme la Fed aux États-Unis et la Banque du Canada ont toutes deux abaissé les taux près de la limite du zéro, le moteur de la paire USDCAD reste le prix du pétrole.

D’un point de vue technique, le passage au niveau de 1,46 et le retour rapide à 1,30 impliquent la possibilité d’un schéma de tête et d’épaules. Si c’est le cas, le 1,30 agit comme une neckline. Une rupture à ce niveau ouvre l’intérêt du marché pour le mouvement mesuré, vu beaucoup plus bas que 1,20.

Toutefois, il s’agit de scénarios à moyen et long terme. À l’approche des élections américaines et avec la décision de la Fed sur les taux d’intérêt un jour après le jour des élections, il est peu probable que le BOC signale quoi que ce soit aujourd’hui. Toutefois, ce ne serait pas la première fois que le BOC prendrait le marché par surprise.

La banque n’a pas signalé son intention de faire passer le taux en dessous de zéro. Par conséquent, le mieux que nous puissions espérer en termes d’assouplissement serait une augmentation du rythme de l’assouplissement quantitatif. En fait, une nouvelle étude montre que l’assouplissement quantitatif est plus efficace que les taux négatifs – et c’est une des raisons pour lesquelles les banques évitent de descendre en territoire négatif.

Dans l’ensemble, il faut s’attendre à une augmentation de la volatilité du dollar canadien au moment de la décision d’aujourd’hui. Et gardez un œil sur le niveau de 1,30 pour les jours à venir.