Bitcoin (btc) : sur le chemin des 15.000$

Bonjour à toutes et à tous,

Dans ce nouveau billet technique publié dans les colonnes de ProfesseurForex, je vais revenir sur les signaux techniques haussiers qui ont été donnés ce mois d’octobre par le cours du Bitcoin, après un mois de septembre correctif dans le sillage de la tendance des grands indices boursiers du marché actions. Le mois de septembre avait en effet rappelé que le BTC et les cryptos n’étaient pas une “valeur refuge” sur les marchés financiers, mais des actifs “risqués” au profil alternatif. Le rebond des actions (surtout américaines) au mois d’octobre a permis une rapide stabilisation du BTC sur le support à 10.000$, avant que ne se mette en place de manière progressive une nouvelle séquence haussière.

L’actualité fondamentale qui a permis le retour du volume est avant tout la décision du géant PayPal d’accepter le Bitcoin et certaines cryptos-monnaies de premier rang dans la liste des “monnaies” compatibles avec son système de paiement. Un client pourra ainsi payer avec des BTC, mais le commerçant pourra continuer à recevoir des devises classiques, PayPal se chargeant de la conversion. Ce choix de PayPal donne un peu plus un statut de monnaie classique au BTC, même si nous sommes encore très loin du statut d’une devise frappée par une Banque Centrale.

La semaine passée a donc vu une cassure technique haussière majeure pour le marché, avec le dépassement de la résistance hebdomadaire à 11.500$. Sur le plan technique, le premier support tangible se trouve maintenant à 12.325$ et la cible est à 13880$, soit le record absolu de l’année 2019. La toute dernière clôture hebdomadaire a eu lieu le dimanche 25 octobre et elle se traduit par un breakout haussier sans peur et sans reproche. La cible haussière minimale se situe maintenant à 13880$, soit le record absolu de l’année 2019; mais j’estime que les signaux haussiers donnés en octobre sont surtout le point de départ d’une hausse vers les 15.000$, mon objectif de cours d’ici la fin de l’année.

Graphique du cours du Bitcoin (btc) en bougies japonaises hebdomadaires – source TradingView