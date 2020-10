Bitcoin de retour au-dessus de 11 000 $ alors que Square dévoile sa mise

Bitcoin a terminé la semaine précédente sur les chapeaux de roue – à la fois en termes de retour au niveau des 11 000 $ et en termes de nouvelles positives. Square, le processeur de paiements en ligne, a annoncé une participation de 50 millions de dollars dans Bitcoin.

Plus précisément, la société a déclaré que Bitcoin s’alignait parfaitement avec sa mission, et elle a décidé d’investir un pour cent de ses actifs totaux dans Bitcoin. C’est la deuxième grande annonce d’une société publique qui investit dans Bitcoin après que MicroStrategy ait également annoncé un investissement de plus de cent millions de dollars. En outre, Stone Ridge, un gestionnaire d’actifs de 10 milliards de dollars, révèle une position de 115 millions de dollars dans Bitcoin dans le cadre d’un projet à long terme – plus ou moins un pour cent de tous ses actifs.

La question qui se pose maintenant à tous les hodleurs de Bitcoin est la suivante : que se passerait-il si davantage d’entreprises publiques décidaient de diversifier leurs avoirs et d’investir un pour cent dans des actifs digitaux alternatifs comme Bitcoin ? Si c’est le cas, le potentiel de hausse est énorme.

Bitcoin et l’action récente sur les prix

Bitcoin a trouvé un soutien au niveau de 10 000 $ avant de regagner les 11 000 $. Sur le chemin de la hausse, il a échoué à 11 700 $. Cependant, ce qui est important ici, c’est que Bitcoin s’est découplé du dollar ces dernières semaines.

Récemment, et c’est particulièrement le cas après que la pandémie ait atteint les pays occidentaux, la corrélation de Bitcoin avec l’or et le S&P 500 a augmenté de façon spectaculaire. Le graphique ci-dessus montre la corrélation entre Bitcoin et l’or et Bitcoin et le S&P 500. En règle générale, le S&P 500 est également considéré comme « le marché » car il comprend un grand nombre d’actions et couvre pratiquement l’ensemble du marché.

Les corrélations sont de deux types : positives et négatives. En outre, une corrélation parfaitement positive a une valeur de 1, tandis qu’une corrélation parfaitement négative a une valeur de -1. La règle empirique dans le monde de l’investissement est qu’il n’est pas logique d’ajouter un nouvel actif à un portefeuille si la corrélation est supérieure à 0,5 ou inférieure à -0,5. Dans ce cas, il n’y a aucun avantage de diversification à tirer de l’opération.

Comme le montre le graphique, en 2020, la corrélation de Bitcoin et de l’or a facilement dépassé 0,5. Il en va de même pour Bitcoin et le marché boursier au sens large. Comme mentionné précédemment, ces corrélations sont tombées en dessous de 0,5 au cours des deux dernières semaines. Si elles remontent au-dessus de 0,5 et se rapprochent de 1, le risque est que tout investissement à long terme augmente le risque dans un portefeuille, plutôt que de le diminuer.