Bitcoin peut-il rivaliser avec l’or ?

Les dernières semaines ont apporté quelque chose d’intéressant sur les marchés financiers : Bitcoin a été découplé de deux corrélations qui étaient valables pour toute l’année jusqu’à présent.

L’un d’eux était la corrélation négative avec le dollar. Chaque fois que le dollar s’est renforcé, il l’a fait face à Bitcoin. Ou bien, lorsque le dollar a été vendu pendant un mouvement de prise de risque, Bitcoin s’est redressé.

L’autre était face à l’or. Cette année, Bitcoin et l’or ont eu une corrélation positive. Depuis l’effondrement du marché boursier en mars, qui a déclenché un premier mouvement à la baisse sur l’or également, les actions ont corrigé, et l’or aussi. Bitcoin a suivi l’or de près et a dépassé les 10 000 $, alors que l’or a dépassé les 2 000 $.

Récemment, cependant, Bitcoin semble avoir une vie propre. Le dollar s’est renforcé par rapport aux principales devises du fiat – EUR, AUD, GBP, mais n’a pas réussi à faire de même face à Bitcoin. L’or a également chuté par rapport au dollar, mais Bitcoin n’a pas suivi le mouvement.

Qu’est-ce qui a provoqué la rupture des corrélations de Bitcoin ? Plus important encore, combien de temps durera le découplage ?

Développements importants sur le marché de la crypto-monnaie

L’année 2020 entrera dans l’histoire comme celle où la pandémie a frappé. Cependant, c’est aussi l’année où l’adoption de la crypto-monnaie a le plus augmenté. Ainsi, l’une des explications de la forte progression du Bitcoin, qui a dépassé les 13 000 $, est l’adoption accrue de cette monnaie.

Tout a commencé avec MicroStrategy, une société publique américaine, qui a révélé un investissement de plus de 100 millions de dollars dans Bitcoin. Peu de temps après, une autre société publique, Square, a annoncé qu’elle avait investi 1 % de ses actifs totaux dans Bitcoin. La dernière nouvelle, et peut-être la plus pertinente, est venue de PayPal – le géant du paiement en ligne a annoncé qu’il autoriserait les paiements en crypto-monnaie chez ses plus de vingt millions de commerçants dans le monde.

À ce moment-là, Bitcoin tradait à environ 10 000 $, et la nouvelle l’a fait monter en flèche. La question qui demeure maintenant – Bitcoin peut-il concurrencer l’or comme investissement alternatif ? Ou, plus important encore, peut-il remplacer l’or ?

Ces deux actifs ont une caractéristique commune : la rareté. La plus grande partie de l’or dans le monde a déjà été exploitée et il n’y a qu’un nombre limité de Bitcoins qui le seront un jour.

Divers modèles prédisent que Bitcoin atteindra 100 000 $ dès l’année prochaine. Cela ne peut se produire que si Bitcoin se découple de sa corrélation avec le dollar américain, et que la corrélation avec l’or se poursuit. Dans le cas contraire, pour que Bitcoin décuple, le dollar doit baisser de manière agressive, avec des dommages irrémédiables pour le système financier.