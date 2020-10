BOC, BOJ, décisions de la BCE – Semaine chargée à venir

L’une des plus importantes semaines de trading de l’année vient de commencer – la semaine précédant les élections américaines. Maintenant que le débat final est terminé et que plus de cinquante millions d’américains ont déjà voté, le marché recherche tout indice possible concernant le gagnant éventuel et les implications pour le marché

La semaine est également remplie de décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt. L’une d’entre elles, la BCE jeudi, revêt une importance particulière en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Europe et du couvre-feu en vigueur dans de nombreux pays européens.

Les actions européennes commencent la semaine dans le rouge

Les actions européennes se sont ouvertes dans le rouge sur toute la ligne. La propagation du virus a entraîné un renforcement des restrictions sur tout le continent. L’Espagne a déclaré l’état d’urgence et imposé un couvre-feu pendant la nuit. L’Italie a fait de même, mais avec des restrictions plus drastiques – les bars et restaurants ferment à 18h00. La France a enregistré plus de 50 000 cas dimanche, ce qui reflète l’ampleur de l’épidémie et brosse un tableau économique sombre, en plus du problème sanitaire.

Mercredi, la Banque du Canada devrait maintenir les taux et la politique monétaire inchangés. Le dollar canadien (CAD) s’est stabilisé dernièrement car le prix du pétrole a trouvé un niveau d’équilibre autour de 40 $.

La BCE, jeudi, est l’événement principal de la semaine pour les traders de devises. Face à la menace déflationniste, la BCE s’apprête à agir par le biais d’un assouplissement quantitatif plus important et d’autres mesures destinées à soutenir l’économie.

Toutefois, le consensus du marché est que la BCE n’agira pas lors de la réunion de cette semaine. Elle agira plutôt en décembre. L’argument ici est que la BCE pourrait vouloir attendre de voir le résultat des élections américaines, ce que la Fed fera la semaine prochaine, et ensuite agir en décembre.

Si nous considérons, cependant, l’avancée du virus ces derniers temps, alors la BCE pourrait être obligée de faire autre chose cette semaine que de donner des orientations. Si c’est le cas, l’euro sera la monnaie qui bougera le plus.

La Banque du Japon (BOJ) doit également agir cette semaine. Le yen est l’une des monnaies qui a évolué dans des fourchettes étroites ces derniers temps et qui a réalisé les meilleures performances pendant la crise jusqu’à présent. Tout comme la BOC, la BOJ ne devrait pas créer de surprise cette semaine.

Ce qui laisse tout sur les élections américaines et la BCE jeudi. Ainsi, le principal moteur sur le tableau de bord des devises cette semaine devrait être la paire EURUSD.