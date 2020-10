De bons résultats pour les salariés du secteur privé envoie les actions à la hausse

Tous les yeux étaient rivés sur la bourse hier pour voir comment elle allait se comporter après le premier débat présidentiel. Elle n’a pas déçu.

Alors que les deux candidats ont revendiqué la victoire dans le débat, le marché boursier a bénéficié non pas de l’issue du débat, mais des solides données américaines publiées hier. Parmi les autres données, l’ADP (les salaires privés) est celle qui a le plus impressionné.

Les États-Unis ont ajouté près de 750 000 emplois en septembre, avec des détails qui semblent encore meilleurs que les gros titres. Si l’on considère les NFP de demain, on ne peut qu’imaginer une surprise positive sur ce thème.

Détails de la publication de l’ADP de septembre 2020

Plus de 40 % des emplois nouvellement créés étaient occupés par de grands employeurs. Par définition, un grand employeur est celui qui compte plus d’un demi-million de salariés.

Les petites entreprises ont également connu une forte croissance. Près de 200 000 nouveaux emplois ont été créés par le secteur privé des petites entreprises, une nouvelle plus que bienvenue si l’on considère que ce secteur est celui qui a le plus souffert depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis.

En outre, un autre retour en force a été observé dans le secteur des loisirs/hospitalité. Plus de 92 000 emplois ont été créés dans le secteur des loisirs et de l’hospitalité, un autre secteur fortement touché par la pandémie.

Comme il est normal dans une économie basée sur les services, le secteur des services a créé plus de deux fois plus d’emplois que le secteur manufacturier, soit 552 000 contre 196 000.

Les données solides sur l’emploi sont encourageantes à l’approche des NFP de demain. N’oubliez pas que l’état du marché de l’emploi aux États-Unis est une référence solide pour toutes les économies développées. Ce qui s’y passe n’y reste pas – au contraire, cela se répercute sur d’autres économies également, les affectant à des degrés divers selon les relations commerciales.

Si les affirmations initiales et continues d’aujourd’hui confirment le chiffre élevé de l’ADP, les NFP de demain dépasseront probablement les attentes. Cela ne veut pas dire que le dollar va s’échanger à la hausse. En fait, les données ADP positives d’hier (et le PIB meilleur que prévu également), le dollar s’est affaibli. Comment cela se fait-il ?

Le dollar s’échange dans une forte corrélation avec le marché boursier – cours boursiers plus élevés, dollar plus faible, et inversement. Par conséquent, les données positives ont fait monter le marché boursier et baisser le dollar, malgré l’interprétation économique globale qui devrait être positive pour la monnaie.

Ceci est le résultat de l’absence de différentiel de taux d’intérêt entre les principales banques centrales. Ainsi, la monnaie de réserve mondiale se négocie avec une tendance risque-on/risque-off, indépendamment des données économiques réelles.