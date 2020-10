Dernières Nouvelles sur le Brexit – Deal or No Deal

Le 29 septembre, un nouveau cycle de négociations du Brexit a débuté – cette fois à Bruxelles. Le projet de loi sur le marché intérieur qui a été adopté par le Parlement a suscité beaucoup de frustration à Bruxelles.

Considéré par certains comme une manœuvre stratégique de Boris Johnson et du Royaume-Uni, le projet de loi sur le marché intérieur change complètement les règles du jeu, à quelques mois seulement de l’échéance de décembre. Le problème avec ce projet de loi est qu’il va à l’encontre de choses déjà négociées et considérées comme convenues – plus maintenant.

La volonté du Royaume-Uni de rompre un accord signé a des répercussions à la fois sur les négociations actuelles du Brexit et sur les futures négociations que la Grande-Bretagne aura avec d’autres États souverains (par exemple, de nouveaux accords de trading).

Un accord est toujours possible

Lorsqu’on entend parler d’une négociation en cours, la clé est de lire entre les gros titres. La conclusion d’un accord en cours nécessite le secret, des tactiques, etc. Par conséquent, la vérité se situe toujours quelque part entre les deux.

Les marchés financiers sont un bon point de repère pour comprendre où se situe la discussion entre les deux. Le bon sens nous dit que Boris Johnson sera toujours enclin à conclure un accord – tout comme l’est l’Union européenne. La pandémie de coronavirus a créé un point difficile pour les deux régions pour retarder encore le Brexit. Pour ceux qui se posent encore des questions, nous sommes en 2020 – quatre ans après le tristement célèbre référendum, et le Royaume-Uni n’a toujours pas quitté l’Union européenne. Parler de générations perdues, d’incertitude, de délocalisation des entreprises, ce sont des coûts que personne ne peut et ne veut mesurer. C’est pourquoi un accord est plus que bienvenu pour les deux parties.

La livre sterling semble également indiquer qu’un accord se prépare – le câble oscille autour de 1,30, GBPCHF autour de 1,20, et EURGBP autour de 0,90. Toute force de la livre sterling au-delà de ces niveaux devrait être attribuée aux progrès réalisés dans les mois à venir.

Le 9e cycle de discussions qui a commencé il y a deux jours se terminera demain. L’objectif, cette fois, est de laisser la place à la possibilité de conclure un accord de trading après le 1er janvier. Sinon, le 31 décembre marquera la fin de la période de transition. Il marque également la fin des accords commerciaux actuels.

Une chose est sûre, il s’agit de négociations sans précédent. Par conséquent, des erreurs sont commises, puis les parties tentent de les corriger, et ainsi de suite. À ce stade, aucune partie n’a intérêt à ne pas conclure un accord. Mais elles ont toutes deux intérêt à en conclure un qui soit équitable.