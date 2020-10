Des revenus élevés ne suffisent pas pour les actions de Microsoft

Microsoft a publié cette semaine ses résultats pour le premier trimestre de l’année fiscale 2021, qui sont tout simplement impressionnants.

L’entreprise a enregistré une croissance de 11 % pour son unité de productivité et de processus commerciaux, de 20 % pour son activité de cloud computing intelligent et de 6 % pour le volet informatique particulier de l’entreprise. Au total, le revenu net, ou le résultat net, a augmenté de 30 %, avec une hausse de 15 % de la marge brute et de 12 % du chiffre d’affaires.

En bref, ce sont des résultats exceptionnels. Pourtant, les actions de l’entreprise ont baissé en suivant la tendance générale du marché boursier. Le marché boursier américain est devenu négatif cette semaine, car le deuxième cycle de relance n’a pas eu lieu, en raison de l’arrivée de la deuxième série d’infections dues au coronavirus.

Faits marquants des revenus de Microsoft pour le premier trimestre 2021

Les investisseurs ne peuvent pas prétendre que Microsoft n’a pas tenu ses promesses. La seule chose que l’on peut dire sur la réaction du cours de l’action de la société est que les bénéfices ont été publiés à un mauvais moment.

La marge brute d’autofinancement, l’une des mesures les plus importantes des états financiers, a augmenté de 40 % par rapport à l’année précédente.

Ainsi, le cash-flow libre a atteint 14,4 milliards de dollars, soit une hausse de 38 %.

En ce qui concerne la productivité et les processus d’entreprise, Microsoft inclut les produits commerciaux Office, les produits grand public Office, LinkedIn et d’autres produits dynamiques et services de cloud computing. Ils ont tous augmenté de 9 %, 13 %, 16 % et 19 % respectivement. Sur les quatre, c’est la croissance de LinkedIn qui surprend le plus, car elle intervient dans le contexte d’économies qui doivent faire face à la nouvelle réalité du travail à distance et à la hausse du chômage.

Les produits de serveur et les services en nuage ont connu un taux de croissance étonnant de 22 %. Une fois de plus, Microsoft Azure a surpassé ce taux, avec une croissance de 48 %. Le cloud Microsoft Azure est venu en réponse à l’AWS d’Amazon, et depuis son lancement, il s’est révélé être la vache à lait de Microsoft. Les revenus des contenus et services de la Xbox ont également augmenté de 30 %.

Dans l’ensemble, Microsoft a obtenu des résultats exceptionnels pour son premier trimestre de l’exercice fiscal, étant l’une des entreprises technologiques qui a le plus bénéficié des confinements et du changement de comportement des consommateurs générés par la pandémie. Le travail à distance a obligé les ménages à construire un petit bureau à domicile, ce qui implique l’acquisition de logiciels et de matériel.

En outre, plus les gens passent de temps à la maison, plus ils consomment de produits Internet et de jeux. En tant que tel, Microsoft reste très bien placé pour tirer profit de ces changements.

Malheureusement, le cours de l’action a baissé avec le marché général. Mais au premier rebondissement, Microsoft semble en passe de devenir une valeur aberrante par rapport au reste du marché.