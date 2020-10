Deux décennies de changements dans le top cinq des entreprises américaines

L’un des plus incroyables comebacks boursiers de l’histoire s’est produit en 2020. Alors que les économies mondiales plongeaient dans l’inconnu, le marché boursier américain, et peu après, d’autres marchés, sont sortis du trou et ont surperformé de manière spectaculaire.

Dans certains cas, comme les indices S&P500 ou Nasdaq 100, le marché boursier a atteint de nouveaux sommets. Dans d’autres cas, comme celui du Dow Jones, le marché se rapproche des plus hauts historiques. Une chose est sûre : à l’approche des élections américaines, il est probable que le marché se consolide simplement autour de ces niveaux ou qu’il monte encore plus jusqu’à ce que le résultat des élections soit connu.

2020 est l’année de la technologie. Les entreprises technologiques comme Amazon ou Apple ont dominé l’actualité pendant la pandémie et ont facilement affiché des bénéfices supérieurs aux attentes du marché.

Une comparaison intéressante entre les cinq premières entreprises d’aujourd’hui et celles d’il y a deux décennies révèle comment la grande révolution technologique a commencé.

Un nom en est responsable. Microsoft.

Comment la technologie a conquis le monde

Il y a vingt ans, les cinq premières entreprises américaines étaient issues de différents secteurs. Pfizer (une entreprise pharmaceutique) vient de remplacer Intel dans le top cinq à en juger par sa capitalisation boursière. Cisco, la société de matériel réseau, était une société différente de celle d’aujourd’hui. Pourtant, sa capitalisation boursière de 388 milliards de dollars en faisait la deuxième entreprise des États-Unis à l’époque.

Ensuite, il y a General Electric. Jack Welch a bâti l’une des cultures d’entreprise les plus enviées au monde – et les investisseurs l’ont récompensée en achetant ses actions.

À cette époque, Microsoft était déjà une entreprise bien établie. Souvenez-vous que c’était l’époque où les gens se familiarisaient encore avec l’Internet, où ils envoyaient un courrier électronique et où les ordinateurs personnels en dehors de l’Amérique ne se vendaient pas comme aujourd’hui. Pourtant, Microsoft a réussi à atteindre les cinq premiers rangs en termes de capitalisation boursière.

En deux décennies, la capitalisation boursière de Microsoft a quintuplé en 2020. Dans le même temps, Facebook, Alphabet, Amazon et Apple sont venus compléter le top cinq de 2020.

Cependant, la morale de cette histoire est qu’investir est plus qu’acheter aujourd’hui et vendre demain. Ou encore, acheter cette année et vendre la prochaine.

Les gens ont tendance à réagir aux nouvelles du marché, aux événements politiques, aux élections, et à se concentrer moins sur la valeur intrinsèque réelle d’une entreprise. Microsoft est également une société qui verse des dividendes.

Un investisseur d’il y a vingt ans qui détenait les actions et réinvestissait le dividende aura bénéficié du pouvoir de la capitalisation – le moyen le plus puissant de créer de la richesse.