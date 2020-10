Divergence de l’inflation des deux côtés de l’océan Atlantique

Le marché des devises évolue en fonction de l’évolution de l’inflation pendant une certaine période. Bien qu’ils soient perçus comme ayant un impact négatif sur la société, certains niveaux d’inflation sont souhaitables pour une croissance économique forte.

En d’autres termes, toute inflation n’est pas mauvaise, mais une faible inflation est certainement mauvaise. La plupart des banques centrales des pays développés ont un objectif inflationniste, visant à créer une inflation inférieure mais proche de deux pour cent.

L’inflation de base fait référence à l’évolution des prix des biens et des services sur une période donnée, à l’exclusion de certains éléments volatils. Ces éléments concernent généralement le pétrole, les transports et tout ce qui a trait aux prix de l’énergie. Dans certains cas, les denrées alimentaires sont également considérées comme suffisamment volatiles pour ne pas être incluses dans la définition de l’inflation sous-jacente.

Différentiel d’inflation de base entre les États-Unis et la zone euro

Lorsqu’on fait du trading sur les marchés financiers, il existe différents styles de trading. L’un d’eux consiste à faire du trading en se basant sur l’interprétation des tendances macroéconomiques, des changements de politique monétaire ou des développements économiques. Bien qu’il faille plus de temps pour qu’un trading porte ses fruits, certains des plus grands trades de l’histoire ont été fondamentaux et non techniques. Par exemple, lorsque George Soros a “cassé” la Banque d’Angleterre, la forçant à se retirer du mécanisme des taux de change, le trading a rapporté plus d’un milliard de dollars de bénéfices. Soros a correctement interprété les fondamentaux entre la livre sterling et le mécanisme de change et a construit son trading en conséquence.

Par conséquent, la source d’un trading fondamental peut apparaître de n’importe où. Dans ce cas, le différentiel d’inflation de base entre les États-Unis et la zone euro montre le potentiel d’une divergence entre les politiques monétaires.

La Fed aux États-Unis a seulement annoncé le passage à un objectif d’inflation moyenne. D’autre part, la BCE n’a pas encore fait de geste décisif en raison de l’inflation de 0,2% en septembre.

Alors que la Fed a réagi par un geste spectaculaire, la BCE, dans un style européen traditionnel, est à la traîne. Mais cela ne signifie pas que le dollar va s’apprécier par rapport à l’euro ou l’inverse. Au contraire, elle présente des données différentes pour deux des plus importantes banques centrales du monde. Le travail d’un trader consiste à interpréter les données, à rassembler les actions des banques centrales et à agir sur les informations par le biais d’un trading.

Contrairement à l’analyse technique, l’analyse fondamentale a besoin de temps pour que les effets de la décision d’une banque centrale apparaissent sur le marché. Cela signifie que le trader fondamental a besoin d’outils de gestion des risques différents de ceux de l’analyse technique – ce qui rend l’analyse fondamentale plus intéressante à de nombreux niveaux.