Économies européennes et COVID-19 – Une mise à jour

Le virus est de retour en force dans les pays de la zone euro et la deuxième vague d’infections a déjà dépassé la première. La bonne nouvelle est que le nombre de décès n’a pas suivi le même chemin que le nombre d’infections.

En même temps, la mauvaise nouvelle est que la nouvelle vague d’infections a déclenché des mouvements désespérés dans divers pays, avec un impact économique important. Il semble que les pays européens aient épuisé les solutions à leur disposition en fermant des bars et des restaurants. La France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne – tous limitent totalement ou partiellement l’activité des bars et des restaurants pour la période à venir.

De nouvelles pressions sur la BCE

Une banque centrale agit en tant que prêteur en dernier ressort, mais aussi en tant que banque pour le gouvernement. Dans ce cas, la BCE est contrainte d’intensifier son programme d’assouplissement quantitatif et peut-être même de faire preuve de créativité pour trouver de nouveaux moyens d’assouplir la politique monétaire.

Si l’on considère les conditions économiques dans la zone euro, l’évolution du Covid-19, les négociations du Brexit et le fait que l’hiver est sur le continent, il semble que la tempête parfaite pour la BCE se profile à l’horizon. Pour une grande partie du battage médiatique du début de l’été, l’émission conjointe de dettes et les nouveaux fonds pour lutter contre la pandémie et ses effets sont encore à venir. En fait, le processus s’avère beaucoup plus lent que prévu, ce qui pousse la BCE à agir.

Le problème pour la BCE est qu’elle a les mains quelque peu jointes. Son programme PEPP conçu pour lutter contre la pandémie semble trop petit pour le moment et limité dans le temps et dans sa taille. Pour changer la perception du marché, la BCE devrait donner un signal fort le plus tôt possible.

Vaccin ou thérapie ?

L’une des raisons pour lesquelles les décès n’ont pas suivi le même chemin que les infections de la deuxième vague est l’utilisation de solutions thérapeutiques. Les médecins ont appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ont acquis de l’expérience, ont partagé des informations et les résultats sont arrivés.

Mais un véritable changement de donne est un vaccin. La Commission européenne a déjà passé des contrats avec différents producteurs de vaccins potentiels et a commencé à travailler sur l’infrastructure à mettre en place pour les vaccins et à déterminer si ceux-ci seront prêts dans un avenir proche.

Pour une fois, l’argent n’est pas un problème en Europe. Le temps viendra-t-il de déterminer l’impact économique durable de la récession liée au covid-19 ?