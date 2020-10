EUR/CHF : un trading range à trader maintenant en swing

EUR/CHF : un trading range à trader maintenant

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, je viens vous proposer dans les colonnes de ProfesseurForex mon point de vue technique et/ou une stratégie de trading sur le marché des changes. Les paires majeures en USD sont actuellement soumises à l’incertitude sur l’évolution du dollar US (DXY) face à un panier de devises, stable depuis un mois mais qui n’entre pas en rebond technique franc et massif. La guerre des changes entre la FED et la BCE neutralise le cours de l’euro dollar entre 1.17$ et 1.20$ et cette situation technique pourrait durer.

L’analyse technique des marchés financiers permet de donner un cadre complet à une stratégie de trading, niveau d’entrée, objectif et stop de protection; que le marché sous-jacent soit en tendance ou en trading range. Je relève justement un superbe trading range sur le taux EUR/CHF, avec une stratégie de trading simple sur le cours de l’euro franc suisse. Il s’agit d’un canal chartiste horizontal entre le support à 1.07 chf et la résistance à 1.08 chf. Ces deux bornes peuvent être utilisées pour des stratégies de swing trading, avec une gestion du risque au-delà des seuils délimitant le range.

Graphique du taux EUR/CHF en bougies japonaises journalières avec la plateforme TradingView