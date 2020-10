Helicopter Money – Mythe and Réalité

L’inflation fait référence aux changements de prix sur une période donnée. Il existe deux types d’inflation : l’inflation attendue et l’inflation inattendue. Parmi les deux, l’inflation inattendue a un coût plus élevé car elle est généralement le résultat d’un choc exogène (par exemple, la crise pétrolière des années 70).

Pour les banques centrales et la politique monétaire, l’inflation attendue est l’élément qui peut être prévu. Les entreprises gèrent mieux leurs budgets et prennent de meilleures décisions si elles peuvent intégrer l’inflation prévue à l’avance. Par exemple, lorsqu’elles prennent un prêt hypothécaire, il est normal que le contrat tienne compte du niveau de l’inflation future. Plus l’estimation est précise, mieux c’est pour toutes les parties impliquées dans le contrat.

Cependant, il n’est pas facile de générer de l’inflation. Traditionnellement, lorsqu’il y a trop d’argent pour moins de biens, le prix augmente et l’inflation apparaît. Mais comment déployer de l’argent dans une économie si rapidement pour inverser les tendances inflationnistes ?

L’un des moyens est d’utiliser « l´helicopter money ».

De l’argent pour rien

Helicopter money est un concept avec lequel les économistes ont flirté pendant un certain temps. Pourtant, pour être appliqué à grande échelle, l’helicopter money signifie littéralement de l’argent pour rien. En d’autres termes, l’État donne de l’argent à tout le monde dans le seul but de le dépenser. En retour, il n’attend rien, juste, peut-être, une restriction quant à la durée de conservation de l’argent avant de le dépenser.

L’idée a été introduite pour la première fois au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009. L’expérience de Ben Bernanke, alors président de la Fed, en matière d’assouplissement quantitatif, a amené pour la première fois la discussion autour de l’helicopter money. Plus précisément, si l’assouplissement quantitatif ne fonctionne pas, qu’en est-il de l’helicopter money ?

Bien qu’il n’ait pas été appliqué dans les années qui ont suivi la récession de 2008-2009, c’est un outil déjà utilisé dans la récession de 2020. Les États-Unis et d’autres pays ont littéralement envoyé des chèques aux gens ou crédité leurs comptes bancaires avec de l’argent à dépenser. La différence est qu’avec un taux de chômage extrêmement élevé, les gens ont besoin d’argent pour survivre. L’helicopter money est une solution économique à un problème de consommation – et non un concept humanitaire.

Par conséquent, ce que nous voyons en 2020 est une phase naissante de l’helicopter money. Ce qui se passera dans les mois à venir est crucial pour comprendre les effets de ces concepts. Jusqu’à présent, il n’existe qu’une théorie économique sans être étayée par la pratique.

Si les banques centrales peuvent créer l’inflation attendue en utilisant l’helicopter money, un nouvel outil devient soudainement disponible. La grande question est la suivante : après le réveil de la bête noire de l’inflation, les banques centrales pourront-elles la contrôler ?