La BCE va-t-elle promouvoir de l’assouplissement demain ?

Ces derniers temps, de nombreuses pressions ont été exercées sur la BCE pour qu’elle agisse plus tôt que le consensus du marché. La deuxième vague de pandémie COVID-19 place l’Europe dans une situation extrêmement délicate : les infections ont augmenté de manière exponentielle, tout comme le nombre de décès, du moins récemment.

Comme prévu, les États européens ont réagi face à la nouvelle vague d’infections. Les confinements et les restrictions sont la norme, même si les résultats obtenus jusqu’à présent sont faibles, voire inexistants. L’Espagne a signalé que le taux de chômage dépassait 16 %, et l’avenir semble pour le moins sombre. La France, l’Allemagne et l’Italie enregistrent également un nombre record d’infections par jour.

La réunion de la BCE de demain sera consacrée à la politique monétaire. Toutefois, comme cela a souvent été le cas, la BCE pourrait envisager d’être proactive dans ses efforts pour soutenir l’environnement des entreprises.

Que peut faire la BCE demain ?

La décision de la BCE de demain et, surtout, la conférence de presse, interviennent à un moment crucial en 2020. On peut affirmer, sans aucun doute, que c’est le moment le plus important de l’année de trading pour la politique monétaire et les marchés financiers dans leur ensemble.

La BCE doit tenir compte non seulement des conditions économiques sous-jacentes dans la zone euro, mais aussi de ce qui se passe dans les autres parties du monde. Du point de vue du COVID, l’Europe a le sentiment d’être le pire endroit où se trouver en ce moment. Sur le plan économique, la situation n’est pas si mauvaise, malgré les récentes mesures de restriction et, probablement, le confinement général à venir.

Des facteurs extérieurs pèseront probablement sur la décision de la BCE demain. Bien que tentée d’agir, la banque centrale pourrait décider d’attendre jusqu’en décembre. Le consensus est que la BCE attendra jusqu’en décembre pour lancer un nouveau cycle de relance, mais le risque est qu’à ce moment-là, il sera trop peu et trop tard.

Le mécanisme de transmission d’une tentative dans la politique monétaire a besoin de temps. Plus tôt une banque centrale agira, mieux ce sera. Dans ce cas, ce n’est pas que la BCE n’a plus de munitions – elle en a. Cependant, face à l’adversité renouvelée de la pandémie, la BCE pourrait décider, pour une fois, d’être plus proactive qu’elle ne l’était habituellement dans le passé.

Tout d’abord, elle peut étendre le programme d’assurance-qualité. Deuxièmement, elle peut abaisser encore plus le taux de la facilité de dépôt. Actuellement, il est de -0,5 %, mais de nombreuses voix s’élèvent pour dire qu’il peut descendre jusqu’à -1 % jusqu’à ce que la récession soit passée. Troisièmement, elle pourrait renforcer sa politique d’orientation future pour les années à venir.

Toutes ces mesures peuvent être prises par la BCE dès demain. Toutes les conditions les autorisent. Cependant, la BCE est connue pour ne pas créer de surprises sur le marché. Contrairement à d’autres banques centrales (par exemple, la Banque du Canada), la BCE examine attentivement tous les canaux de communication et s’efforce de prendre une décision de politique monétaire aussi proche que possible de la réalité.

Jusqu’à présent, elle ne prévoit aucun changement pour demain. Si nous avons une surprise de la BCE, attendez-vous à une réaction massive de l’euro. Par tous les moyens, la BCE aura une excuse pour ne pas suivre les règles cette fois-ci. Tout le monde comprendra les circonstances, compte tenu de la progression de la pandémie.

La BCE le fera-t-elle ?