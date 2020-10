La dette et ce qu’il faut en faire ?

L’une des plus grandes questions sans réponse dans la crise économique actuelle est de savoir ce qu’il faut faire de la dette qui s’accumule. En réponse à la crise du coronavirus, les nations du monde entier ont emprunté d’énormes sommes d’argent pour faire face à un taux de chômage élevé et à la fermeture d’entreprises.

La bonne nouvelle, c’est que les banques centrales ont facilité les emprunts des États. En abaissant les taux d’intérêt et en pratiquant activement l’assouplissement quantitatif, les banques centrales ont effectivement contribué à faire baisser les rendements, si bien que le coût des emprunts a considérablement diminué.

Cependant, le ratio dette/PIB a augmenté. Il a atteint des niveaux plus élevés/insoutenables avant même la crise économique dans de nombreuses économies développées. Aujourd’hui, alors que le PIB est affecté par la récession et que la dette augmente, le ratio augmente encore plus vite.

Comment faire face à des niveaux d’endettement élevés

La dette est un concept clé en économie. Les principes pour un pays sont similaires à ceux pour une famille. Par exemple, si le revenu mensuel d’une famille est X, mais que la famille dépense Y, et Y>X, elle doit emprunter à la fin du mois la différence Y-X. Pour cette différence, elle doit payer un intérêt à l’entité créancière – généralement une banque commerciale locale.

Selon l’entité qui prête l’argent et le contrat signé, les intérêts varient de quelques pourcents seulement à quelques dizaines de pourcents ou plus (par exemple, les cartes de crédit). Lorsque la dette devient insoutenable (c’est-à-dire que les intérêts et le capital sont impossibles à payer), la famille se retrouve en difficulté. Elle cherchera à refinancer la dette, etc.

Il en va de même pour un pays, avec quelques exceptions notables. Il en va de même pour un pays, avec quelques exceptions notables. L’une d’entre elles, et peut-être la plus importante, est que certains pays (pas tous) peuvent “imprimer” pour sortir du piège de l’endettement.

Plus précisément, lorsque le pays emprunte dans sa propre monnaie, il aura plus de facilité à rembourser sa dette. Comment cela se fait-il ? L’explication vient du fait que les banques centrales détiennent le monopole sur la monnaie. En d’autres termes, le pays pourrait imprimer autant d’argent qu’il le souhaite pour rembourser sa dette, même au prix d’une dévaluation ou d’une dépréciation de la monnaie. Cependant, si d’autres nations (les pays qui lui ont prêté de l’argent) perçoivent que vous le faites intentionnellement, elles cesseront de prêter et le pays se retrouvera au même endroit que la famille de l’exemple précédent.

La morale de cette histoire est que la dette est la dernière chose dont tout le monde devrait s’inquiéter à ce stade de la crise. Tant que les pays peuvent créer de l’argent et que les taux d’intérêt sont aussi bas, la dette n’est pas un problème.