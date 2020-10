La Fed étudie sa propre monnaie digitale

L’un des plus grands titres de l’actualité d’hier est venu de la Réserve fédérale des États-Unis. Le président de la Fed, Powell, a déclaré que la Fed étudie les avantages d’une monnaie digitale.

A ce stade, les CBDC (Central Bank Digital Currencies) sont plus qu’une simple idée. Après que la BCE (Banque centrale européenne) ait annoncé qu’elle avait déposé une demande de marque pour l’euro digital, d’autres banques centrales ont accéléré le processus d’adoption des monnaies digitales (par exemple, la Banque du Japon, la Banque du Canada). Aujourd’hui, la Fed fait de même.

Que va apporter la CBDC au monde numérique ? Représenteront-elles une menace pour les monnaies digitales actuelles ? (c’est-à-dire les stablecoins, les altcoins, les bitcoins).

Un long chemin à parcourir pour la CBDC

Avant toute chose, nous devons ajouter qu’il y a un long chemin à parcourir avant de voir le lancement d’une CBDC. Cela signifie toutefois qu’il reste beaucoup de travail à faire, du cadre juridique à l’infrastructure nécessaire, mais cela ne veut pas dire que cela prendra beaucoup de temps.

L’une des plus grandes questions concernant les CBDC est de savoir si elles auront cours légal. Ou rempliront-elles les fonctions de l’argent (en sont-elles capables) telles que nous les connaissons aujourd’hui ?

Selon une étude lancée cette année, la plupart des banques centrales des pays développés vont probablement émettre leur première CBDC dans les prochaines années. Bien sûr, « quelques » est plus que « deux » mais moins que « plusieurs ». Toutefois, à en juger par la précipitation d’importantes banques centrales à annoncer leur intérêt pour l’espace des CBDC, on peut supposer sans risque qu’elles deviendront une réalité plus tôt que tard.

Le gros problème d’une CBDC, par rapport à son homologue physique, vient des cyber-attaques. Une cyber-attaque réussie sur une CBDC mettra en danger non seulement la CBDC, mais aussi toute une économie. Jusqu’à présent, des cyber-attaques ont eu lieu sur tous les principaux crypto exchanges. De plus, l’infrastructure en place pour les projets autonomes a été remise en question à plusieurs reprises.

Néanmoins, lorsque des banques centrales de ce calibre étudient la possibilité d’introduire la CBDC, le monde du crypto est mieux à l’écoute. Aucune autre entité dans le monde ne dispose d’autant de ressources, de départements de recherche aussi puissants, sans parler du pouvoir de réglementation pour faire de ce projet un succès.

Qu’en est-il des atouts actuels du crypto ? Le marché du crypto tel que nous le connaissons va changer radicalement. Quand les grands noms entrent en scène, ils marquent leur empreinte. Vous vous souvenez de ce qui s’est passé lorsque le CME a introduit des contrats à terme sur Bitcoin ? C’était le sommet de 2017, lorsque des traders professionnels sont entrés en scène.

Est-ce que ce sera la même chose, mais cette fois-ci pour l’ensemble du marché crypto ?