L’un des aspects les plus intéressants des monnaies fiduciaires est qu’aucun pays ne souhaite en avoir une plus forte. Ou le plus fort.

Le pouvoir de dévaluer une monnaie en cas de besoin a toujours été un privilège pour les banques centrales et les pays en période de récession économique. C’est pour cette raison, et pas seulement, que l’euro en tant que monnaie commune a été considéré avec scepticisme par les économistes du monde entier. Après tout, céder votre souveraineté sous la forme de votre monnaie nationale signifie renoncer à la possibilité d’intervenir pour soutenir l’économie en période de récession.

D’autres économistes soutiennent que c’est exactement la raison pour laquelle l’euro était une bonne idée. En retirant aux banques nationales le pouvoir d’émettre de nouvelles monnaies pour financer la dette, les économies européennes se renforceront ensemble. Que ce soit une réussite ou non, c’est une autre histoire. Ce qui est plus important, c’est que personne ne veut d’une monnaie forte – pas même la BCE, qui a exprimé ses inquiétudes lorsque le taux EURUSD a atteint 1,20 au début de cette année.

Comme les taux de change reflètent une monnaie par rapport à une autre, inévitablement, certaines monnaies finissent par être plus fortes que d’autres. Il n’est donc pas surprenant que le franc suisse et le yen soient devenus les devises les plus fortes pendant la pandémie COVID-19.

L’ironie de la force de la monnaie

Une monnaie reflète la confiance des populations et des entreprises dans la capacité de la banque centrale à maintenir son pouvoir d’achat. Ainsi, il est pour le moins ironique que les banques centrales veuillent affaiblir le pouvoir d’achat de leurs monnaies. Cependant, la politique monétaire est plus complexe que cela.

Si l’on considère les deux, le CHF et le JPY, le CHF s’impose comme la monnaie la plus forte du monde en 2020. Imaginez que la Banque nationale suisse (BNS) intervienne constamment pour soutenir sa dépréciation. Plus précisément, rien qu’en 2020, elle a dépensé des dizaines de milliards de francs suisses dans une tentative désespérée d’affaiblir le franc suisse. Et, probablement, devra-t-elle en dépenser davantage.

Ce qui est intéressant, c’est que la demande de francs suisses intervient dans un contexte où la BNS a le taux d’intérêt le plus bas du monde développé. Elle a fixé le taux directeur à -0,75 % depuis plusieurs années et l’applique même aux dépôts supérieurs à 100 000 francs. Toutefois, ces mesures n’ont pas stoppé l’appétit international pour le franc, les investisseurs recherchant le statut de valeur refuge que leur offre la monnaie.

En résumé, le franc suisse est probablement le plus fort parmi ses pairs en 2020. Pourtant, tout ce qui lui reste au siècle dernier de son pouvoir d’achat par rapport à l’or est d’environ 5% .