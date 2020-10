La reprise du secteur des services se poursuit au Royaume-Uni

Les données britanniques des services PMI montrent une expansion continue du secteur économique le plus important du royaume. Pour le troisième mois consécutif, le secteur des services a progressé grâce à de nouveaux emplois, en raison de l’amélioration des conditions du marché.

Les attentes étaient de 55,1, et le chiffre réel de 56,1 a été une surprise positive pour les traders de la livre sterling et les économistes britanniques qui suivent les progrès de l’économie. Toutefois, outre le fait que l’indice PMI montre une croissance supérieure au niveau 50, certains signes de faiblesse subsistent, suffisamment pour jeter une ombre de doute sur les futurs progrès économiques.

Détails des données des services PMI de septembre au Royaume-Uni

IHS Markit calcule trois PMI au Royaume-Uni : les services, l’industrie manufacturière et la construction. Sur les trois, c’est la publication des services qui importe le plus, car l’économie britannique est basée sur les services. Par conséquent, les détails sur les performances du secteur, la façon dont chaque sous-composante évolue de mois en mois, sont souvent plus importants que les informations fournies par les autres PMI.

Comme il s’agit d’une enquête, la meilleure façon de se faire une idée des performances du secteur est de regarder ce que les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête avaient à dire. Par exemple, une entreprise du sous-secteur des arts, du divertissement et des loisirs voit des perspectives sombres pour les deux prochaines années. L’explication vient du fait que Hollywood a réduit ses contenus pour le reste de l’année et les a repoussé à 2021 et même au-delà. En tant que tel, la croissance est peu probable. De plus, les commandes de santé restreignent l’audience, ce qui a un impact supplémentaire sur ce secteur particulier du secteur des services.

D’autre part, une entreprise du créneau de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la chasse a répondu que les affaires étaient plutôt solides au cours de l’été. De plus, les perspectives sont bonnes, même si l’on s’inquiète de plus en plus du niveau futur de l’activité et de l’évolution de la pandémie.

Les deux exemples montrent comment la pandémie affecte un secteur économique, certaines niches se portant mieux que d’autres. Ce que nous voyons au Royaume-Uni est un bon exemple de la façon dont la COVID-19 affecte toutes les économies développées.

Le principal problème des services PMI de septembre au Royaume-Uni vient de la composante emploi. Il montre une baisse du nombre de travailleurs employés dans le secteur, bien qu’à un rythme plus lent.

Pour que le secteur, ou tout autre secteur économique, affiche une impression mensuelle positive, l’emploi devrait augmenter, ou du moins rester constant d’une période à l’autre. En attendant, le secteur des services au Royaume-Uni a encore un long chemin à parcourir pour se redresser complètement.