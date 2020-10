L’action Apple s’effondre malgré un trimestre record

Les actions d’Apple ont baissé en dehors des heures de bureau, alors que la société a révélé ses bénéfices pour le quatrième trimestre de l’année fiscale qui s’est terminée le 30 septembre.

Malgré un trimestre record en termes de revenus (64,7 milliards de dollars), la déception des investisseurs provient des ventes d’iPhone manquées et de la baisse de la part du marché chinois qui a atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années.

Les ventes de Mac et de Services ont atteint un record historique, contribuant à conclure un exercice financier remarquable. Cependant, malgré la hausse des revenus et l’augmentation du bénéfice par action, la hausse des ventes de l’iPad et du Mac n’a pas réussi à compenser la baisse des ventes de l’iPhone.

Pourquoi Apple a-t-il été vendu après la clôture du marché ?

Apple est l’une des entreprises qui a le plus bénéficié de la pandémie de coronavirus. Lorsque les gens sont passés au travail à distance, Apple avait le bon produit au bon moment pour aider à construire une infrastructure de bureau à domicile adéquate.

Toutes les entreprises technologiques ont enregistré des performances supérieures au cours des six derniers mois, de sorte que le trimestre record en termes de chiffre d’affaires ne devrait pas surprendre les investisseurs. Cependant, si l’on regarde le résultat final, le chiffre d’affaires d’Apple n’a augmenté que de 1 % l’année dernière, alors que son action a progressé de plus de 90 % sur les mêmes périodes. Par conséquent, l’évaluation peut être considérée comme un peu trop extrême par rapport à ce qu’Apple a réellement livré.

La société a également déclaré un dividende en espèces de 0,205 $ par action ordinaire, payable le 12 novembre 2020, aux actionnaires inscrits le 9 novembre, conformément à la précédente sur une base ajustée de la division, avec un rendement à terme de 0,71 %.

Le moment de la publication n’est pas très opportun. La volatilité du marché boursier a augmenté dernièrement comme le suggère l’indice VIX, à quelques jours seulement des élections américaines. Les principaux indices boursiers ont réagi négativement à l’absence d’une nouvelle série de mesures de relance budgétaire avant les élections. Bien que les deux candidats laissent entendre qu’un plan de relance encore plus important sera mis en place s’ils gagnent, les investisseurs préfèrent rester prudents jusqu’à ce que les résultats soient connus. En tout état de cause, malgré l’incertitude, les actions restent à des niveaux jamais atteints dans ce qui semble n’être qu’une consolidation plus longue jusqu’à ce que l’incertitude se dissipe.

Dans l’ensemble, Apple a réalisé un trimestre incroyable en termes de chiffre d’affaires. Cependant, toute société qui trade à des multiples aussi élevés aura du mal à les justifier si la croissance de son chiffre d’affaires est en retard par rapport aux performances précédentes.