L’approvisionnement en or à l’ère de l’IA et du Big Data

Chaque fois que l’on pense à un métal précieux, l’or nous vient à l’esprit. Pendant des millénaires, il a représenté la seule forme d’argent qui a survécu.

Cependant, au 21e siècle (et au siècle précédent), l’argent remplit différents rôles et fonctions. L’argent n’est pas seulement une réserve de valeur, mais aussi une unité de compte. Dans le cas de l’or, la fonction de réserve de valeur a très bien fonctionné jusqu’à présent et continue de procurer des avantages aux détenteurs.

Qu’est-ce qui rend l’or si unique ? La rareté est l’un des attributs qui contribuent à ce que l’or agisse comme une réserve de valeur. L’offre limitée a poussé l’humanité à creuser davantage dans le sol pour trouver ce curieux métal précieux jaune.

Maintenant que l’ère de l’intelligence artificielle (IA) et du Big Data est arrivée, l’humanité est prête à faire un effort supplémentaire pour exploiter de nouveaux endroits dans la recherche de l’or. Les nouvelles technologies seront-elles responsables de la modification de l’offre d’or sur le marché ?

L’extraction de l’or au XXIe siècle

Jusqu’à présent, tous les gisements d’or à la surface ont été trouvés et exploités. Cela ne vaut pas seulement pour l’or, mais aussi pour tous les gisements minéraux ou pétroliers.

Le besoin et le moment d’aller plus en profondeur sont arrivés avec l’IA et le Big Data. Le succès d’une exploration dépend de la qualité des données recueillies lors des forages profonds. L’interprétation des données est une autre chose – c’est là qu’intervient l’IA.

Le problème de l’exploration de l’or est que c’est une aventure coûteuse. Rien qu’au cours de la dernière décennie, près de 60 milliards de dollars ont été dépensés dans le monde entier pour trouver de nouveaux gisements d’or. Et puis, parmi ceux qui ont été découverts, seuls certains répondaient aux conditions économiques requises pour le démarrage de l’exploitation.

Un seul trou de forage permet de recueillir des tonnes de données et, dans certains cas, il faut des centaines de trous pour déterminer si un site est économiquement viable pour l’extraction de l’or ou non. Le Big Data et l’IA ont la possibilité de changer l’industrie dans les années à venir. Si elles ne le font pas, le prix de l’or risque d’augmenter pour la simple raison qu’il y a une quantité limitée sur le terrain, alors que ce qui reste dans le sol est difficile à atteindre.

L’exploration de l’or au XXIe siècle nécessite des études sur la géochimie, la géophysique, la géologie et même des images satellites ou des données spatiales. L’erreur humaine est donc inévitable. La capacité de l’IA à réduire ou même à éliminer l’erreur humaine, associée à une meilleure gestion des Big Data, pourrait changer la donne dans le secteur de la prospection de l’or.

Cela va-t-il faire évoluer le prix de l’or dans les années à venir ?