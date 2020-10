Le chômage augmente en Europe

La zone euro a été l’une des régions du monde les plus durement touchées par la grande crise financière de 2008-2009. Alors que la crise s’est étendue aux marchés développés et émergents, le taux de chômage a augmenté de façon spectaculaire.

De plus, alors que d’autres pays avaient une chance de mettre de l’ordre dans leurs affaires, l’Union européenne a dû faire face à une autre rencontre dramatique : la crise de la dette souveraine grecque. En tant que telle, la période 2012-2013 a marqué l’un des taux de chômage les plus élevés de l’histoire de l’Union européenne, tant chez les jeunes que dans l’ensemble.

L’héritage de Mario Draghi en danger

La présidence de Mario Draghi à la BCE reste dans les livres d’histoire comme la période de huit ans pendant laquelle la BCE n’a pas augmenté les taux une seule fois. Il faut se rappeler que c’était avant la crise du coronavirus, puisque le mandat de Draghi a pris fin en novembre 2019.

Au moment où la Fed a augmenté les taux au-dessus de 2 %, la BCE a choisi de ne rien faire. Bien au contraire, elle a maintenu le taux de la facilité de dépôt en dessous de zéro et les autres taux (facilité de prêt marginal et taux d’intérêt directeur proches de zéro).

Toutefois, Draghi a souvent mentionné, au cours de ses deux mandats, que la baisse spectaculaire du taux de chômage est un signe que les politiques de la BCE fonctionnent. En effet, il y avait plus de travail disponible dans l’Union européenne, et sous le mandat de Draghi, le taux de chômage est passé de 12% à 6% au total. Même le taux de chômage des jeunes a baissé de manière significative.

Aujourd’hui, ils sont tous deux menacés.

En août dernier, le taux de chômage dans l’Union européenne a augmenté pour le cinquième mois consécutif. Plus précisément, près de 15,6 millions de personnes étaient sans emploi dans l’Union européenne. Par rapport au mois d’avril, 1,5 million de personnes supplémentaires ont perdu leur emploi. Le taux de chômage des jeunes est de nouveau supérieur à 17,6 %. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit de chiffres moyens, dans le sens où ils présentent les données de tous les pays membres de l’Union européenne.

Dans certaines parties de l’Union, les choses vont mieux. Cependant, d’autres restent plus mauvaises. Par exemple, en Espagne, elle dépasse les 40 %. Dans le même temps, les déficits publics de la zone euro ont explosé à la suite de la crise COVID-19. Ils ont atteint un total de 450 milliards d’euros, soit environ 5 % du PIB de la zone euro. Et plus ils augmentent, plus la crise s’aggrave.

En ce qui concerne la monnaie commune, de nombreuses voix s’élèvent pour dire que nous ne devrions pas nous inquiéter du déficit en ces temps difficiles. Même Powell, de la Fed, a déclaré hier que le déficit des États-Unis devrait désormais passer en deuxième position.

Pourquoi ? L’accent devrait être mis sur l’emploi. D’abord, mettez de l’ordre dans votre maison en créant des emplois, et ensuite l’économie se rétablira naturellement. C’est sur cela que Draghi a mis l’accent. Malheureusement, une crise sans précédent a tout gâché. Il est temps pour Lagarde de poursuivre le travail de Draghi ?