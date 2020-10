Le cours de l’euro dollar cible les 1.15$ avec l’action attendue de la BCE en décembre

Le cours de l’euro dollar tend vers 1.15$ avec l’action attendue de la BCE en décembre

Depuis environ 2 mois, le cours de l’euro dollar s’était stabilisé après un été fortement haussier de plus de 10%, sur fond de chute du dollar US face à un panier de devises majeures. Après plus de 1000 pips de hausse, le marché avait en effet rencontré le trend baissier de long terme, celui en place depuis les années 2008/2011 et qui passe à 1.1950$/1.20$. Ce trend baissier de long terme est représenté sur le graphique ci-dessous avec deux lignes chartistes de tendance baissière.

Les deux principales économies de la Zone Euro, l’Allemagne et la France, ont finalement remis en place des mesures de confinement pour lutter contre la seconde vague de Covid qui est en train de faire des ravages sanitaires. Les Etats vont devoir mettre en place de nouvelles mesures de soutien à l’économie et cela va être financé par davantage de dette publique.

C’est ici qu’intervient le rôle de la Banque Centrale, dont l’intervention est désormais massive sur le marché des obligations d’Etat. Ce jeudi 29 octobre, la Banque Centrale Européenne (BCE) a dévoilé une nouvelle décision de politique monétaire et le message est claire : de nouvelles mesures monétaires fortes seront annoncées lors de la réunion de décembre, probablement une nouvelle augmentation du QE (actuellement à 1300 milliards d’euros) et une baisse du taux de dépôt, voir un taux principal négatif.

Le marché attend de connaître les nouvelles mesures de soutien que la BCE va apporter au système bancaire, ainsi qu’au financement à long terme de la dette publique. Lagarde a réussi ce jeudi à trouver les bons mots, le bon verbe pour produire un effet baissier sur le taux de change de l’euro et ainsi soutenir les entreprises exportatrices.

Sur le plan technique, la rupture du support à 1.17$ engage la cible baissière des 1.15$ pour le cours de l’euro dollar (eur/usd) pour le mois de novembre.

Graphique du cours de l’euro dollar réalisé avec la plateforme TradingView