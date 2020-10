Le cours de l’euro dollar reste haussier au-dessus du support à 1.1695$ – point technique.

La semaine passée sur les marchés financiers a permis de rappeler un certain nombre de constantes immédiates pour la tendance des indices boursiers européens : Tout d’abord, la persistante très nette sous-performance des actions européennes vis-à-vis de Wall Street. Ensuite, bien que ce programme budgétaire ne soit pas européen, le stimulus américain en cours de négociation reste le facteur fondamental qui produit le plus d’effet sur la tendance en Europe et cette sous-performance européenne est aussi due au facteur change. En effet, le taux de change euro-dollar reste inscrit en tendance haussière depuis le printemps dernier, tant la quantité de monnaie continue de croitre aux Etats-Unis. Si le plan de relance de 2000 milliards de $ est adopté, il sera financé par la dette publique, cette dernière largement achetée par la Réserve Fédérale des Etats-Unis. Avant que cela ne produise à terme un effet positif sur la croissance économique aux Etats-Unis, c’est le dollar US qui sera maintenu en dynamique baissière sur le Forex.

La crise épidémique est entrée dans sa seconde phase et là aussi, l’Europe se distingue des Etats-Unis et mettant à nouveau en place des restrictions sociales et économiques, là où les Etats-Unis reste ancré dans une reprise économique vigoureuse (notamment l’immobilier résidentiel en pleine euphorie) malgré la vague de Covid qui subit sur le centre des USA. Malgré cela, aucun effet haussier n’est produit sur le dollar US, qui est parfaitement neutre depuis 6 semaines.

QUEL EST MAINTENANT LE MESSAGE DE L’ANALYSE TECHNIQUE SUR LE TAUX EUR/USD ?

Cette neutralité du Dollar US (DXY) tout en bas de sa baisse de l’été se traduit par un trading range technique sur le cours de l’euro dollar, entre le support majeur à 1.1695$/1.17$ (support de dimension mensuelle) et la résistance à 1.19$ (la résistance du trend baissier de long terme). Pour la tendance immédiate, le rebond récent sur le support à 1.1695$ rend probable une hausse du marché vers les 1.1850$/1.19$.

Vincent

