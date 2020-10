Le cours de l’Or a fait son point bas technique – briefing technique

Depuis le début du mois d’octobre, le cours de l’Or rebondit sur le compartiment des métaux précieux sur le marché des matières premières. Il aura fallu près de deux mois pour corriger l’excès haussier vertical du mois de juillet dernier qui avait vu le Gold établir de nouveaux records historiques en dépassant les 1920$, ancien record historique qui remontait à l’année 2011. La phase corrective sur les actions américaines et européennes au mois de septembre n’a pas relancé la dynamique haussière des métaux précieux, ces derniers étant pénalisés par le rebond technique, désormais terminé, du cours du dollar US face à un panier de devises majeures.

Le cours de l’Or et de l’argent-métal ont donc “consolidé” leur hausse des derniers mois et semblent réengager leur tendance haussière de fond depuis le début du mois d’octobre, à quelques semaines des élections présidentielles US le mardi 3 novembre prochain. L’attrait pour le risque a fait son grand retour sur les marchés financiers au mois d’octobre, mettant un terme à 4 semaines de correction au mois de septembre. Les indices américains sont en train de tendre vers leur record historique et les indices européens ont bien rebondi dans la partie basse de leur range technique de moyen terme. L’optimisme général est porté par le plan de relance budgétaire américain en cours de négociation et la perspective d’une tenue normale des élections présidentielle aux Etats-Unis le mardi 3 novembre prochain.

La corrélation inversée entre le dollar US et le prix des métaux précieux est à nouveau bien en place, quel est maintenant le message de l’analyse technique sur la tendance immédiate du GOLD ?

Le métal jaune est en train d’essayer de sortir par le haut d’une congestion chartiste en biseau descendant et surtout, le marché tente de reprendre le pivot technique des 1920$, soit les anciens records historiques. Si les 1920$ démontrent leur rôle de support dans l’immédiat, alors le cours de l’or devrait progresser vers la résistance à 1970$ cette semaine.

Graphique du cours de l’Or en bougies japonaises journalières – plateforme TradingView