Le GBP sur les montagnes russes de l’évolution du Brexit

Hier, les traders ont découvert ce qui compte vraiment pour la livre britannique. Les paires de livres sterling ont connu des hauts et des bas, les nouvelles et les rumeurs sur l’évolution du Brexit ayant créé des mouvements chaotiques.

Comme c’est souvent le cas avant les échéances importantes, le marché réagit à tout ce qui suggère que la balance pourrait pencher vers un résultat spécifique. Les algorithmes de trading et les sociétés de trading à haute fréquence qui achètent et vendent sur tout ce qui est relatif à leurs instructions de trading sont responsables des mouvements abrupts du marché.

C’était aussi le cas hier. A 11h00 CET, la Commission européenne a publié une déclaration indiquant qu’elle avait envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni concernant la violation de l’accord de retrait.

Cela a suffi pour faire baisser la livre sterling dans tous les domaines.

Procédure d’infraction contre le Royaume-Uni

Cette lettre lance essentiellement la procédure d’infraction contre le Royaume-Uni pour avoir rompu l’accord de retrait. Aux informations, les paires de livres sterling ont chuté.

En fait, avant même la déclaration proprement dite, la paire de livres sterling s’est échangée sur un ton baissier. Les rumeurs ont atteint des sommets. Lors de l’annonce, la paire GBPUSD a chuté de plus de cent points de pips – un chiffre important. Tout comme le GBPCHG ou le GBPCHF. De même, l’EURGBP a dépassé le niveau de 0,9150.

Quelques minutes plus tard, le GBP a complètement inversé la tendance. Les rumeurs ont indiqué qu’il y a un accord sur la zone de débarquement libre et que le seul point délicat qui reste concerne la pêche.

En d’autres termes, la hausse de la livre sterling a montré qu’un accord est possible, malgré le fait que la Commission européenne ait entamé des procédures juridiques pour violation de l’accord. Ainsi, la livre sterling est revenue au niveau où elle était avant la déclaration et la conférence de presse de la Commission européenne. Plus précisément, toutes les paires ont inversé le mouvement initial de cent pips.

Enfin, dans un dernier rebondissement, les rumeurs ont été démenties. Il n’y a pas d’accord du tout, ce qui signifie que les deux parties ne sont pas plus proches d’un accord. Devinez quoi ? La livre sterling a encore chuté. Pour ceux qui étaient sur les marchés pendant l’action sur les prix avant le référendum de 2016, c’est du déjà-vu.

Le point de cette histoire est que le trading a une forte composante fondamentale. L’analyse technique est apparue ces dernières années comme une alternative au trading des inefficacités du marché. Plus précisément, pour les découvrir et les trader.

Cependant, l’analyse fondamentale continue de diriger les marchés, même les marchés liquides comme le marché des devises. C’est pourquoi le trading avec un stop-loss est obligatoire, tout comme la mise en place d’un système de gestion des risques qui protège le compte de trading.