Le pétrole et le dollar canadien – Une relation à ne pas oublier

Le Canada a la chance de posséder des ressources naturelles. Le Canada est l’un des pays les plus développés au monde et est connu pour sa démocratie, sa multiculturalité ou sa diversité.

Le pays est également l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde. De plus, l’industrie canadienne du pétrole (et du gaz naturel) est active dans douze des treize provinces canadiennes. En d’autres termes, le pétrole est au cœur de l’économie canadienne, responsable d’une grande partie des emplois disponibles dans le pays.

Prenez l’Ontario, par exemple. Plus de 1 100 entreprises fournissent des biens et des services aux sables bitumineux du Canada. Par conséquent, l’industrie pétrolière est également responsable de l’activité économique adjacente.

Pourquoi les traders de devises s’en préoccupent-ils ?

Le CAD et le prix du pétrole – une corrélation positive

Chaque fois qu’une économie dépend d’une seule industrie comme le Canada dépend du pétrole, la valeur de la monnaie est influencée par celle-ci. Ainsi, le dollar canadien (CAD) évolue en corrélation directe avec le prix du pétrole. Si le prix du pétrole baisse, le CAD fait de même. Inversement, une hausse du prix du pétrole entraîne une hausse du CAD.

Une telle dépendance rend difficile l’interprétation des aspects techniques et fondamentaux par les traders de devises lorsqu’ils tradent les paires de CAD. D’une part, il y a l’analyse fondamentale classique impliquant la banque centrale, le niveau des taux d’intérêt, et la façon dont la masse monétaire affecte l’inflation, etc. D’autre part, il y a l’analyse technique.

Cependant, ces deux éléments sont faibles par rapport à l’influence du pétrole sur la volatilité du CAD. En tant que trader, vous pouvez avoir les arguments techniques et fondamentaux les plus forts contre ou en faveur d’une évolution future du marché du CAD, mais vous devez toujours considérer le pétrole comme un joker qui peut ruiner votre thèse en un clin d’œil. En d’autres termes, lors du trading des paires canadiennes, les traders de devises doivent tenir compte du prix du pétrole.

Au cours des dernières décennies, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a augmenté. C’est encourageant, et la tendance devrait se poursuivre. Mais le pétrole reste la principale composante, et il est peu probable que les choses changent d’ici plusieurs décennies.

Comprendre le marché du pétrole et ce qui détermine le prix du pétrole est plus important que tout pour les traders de devises en dollars canadiens. Souvent, la Banque du Canada a modifié sa politique monétaire en raison des changements du prix du pétrole, et non en raison de changements économiques internes. Cela montre à quel point le pétrole est important pour le Canada et le dollar canadien.