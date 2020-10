Le retour du pétrole est-il temporaire ?

Le prix du pétrole se situe confortablement autour de 40 $, étant enchéri à chaque baisse. La fin de la semaine dernière a entraîné une baisse de plus de 5 % en une seule journée, faisant craindre que le pétrole ne participe à un mouvement de marché à risque. Cependant, il s’est avéré que ce n’était qu’une autre occasion pour les bulls d’intervenir – cette semaine, lundi, le pétrole a augmenté de près de 10 %, atteignant à nouveau le niveau de 40 $.

Le niveau de 40 $ a résisté pendant plus de trois mois maintenant. Il a une signification particulière pour le marché du pétrole. En 2018, le pétrole a chuté de 78 $ sur une ligne presque droite. Ce faisant, il a atteint 40 $ et a fortement rebondi.

Ce n’est qu’un an et demi plus tard que le pétrole a brisé le soutien à 40 $. Nous ne devrions donc pas être surpris du tout que le niveau de 40 $ agisse comme une forte résistance à toute tentative de hausse.

Peut-on aller plus haut ? Très probablement.

Une thèse haussière pour le prix du pétrole

Le pétrole a réagi de manière sans précédent à la pandémie de coronavirus, générant un confinement économique dans le monde développé. Plus précisément, lorsque l’Europe et certains États nord-américains ont commencé à fermer leurs portes, le prix du pétrole a franchi la barre des 40 $.

En avril, il ne s’est pas arrêté jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau négatif de 40 $. En fait, il n’y a tout simplement pas eu d’acheteurs pour le contrat à terme qui a expiré en mai. Parce que la chambre de compensation a laissé les prix négatifs se produire, le prix du pétrole s’est stabilisé à ce niveau – un niveau historique de -40 $.

L’offre et la demande jouent un rôle crucial dans le prix du pétrole. C’est à ce moment que l’OPEP et certains autres pays producteurs de pétrole sont intervenus et ont réduit les niveaux de production. Pour ce faire, il faut du temps, car la réduction de la production ne se fait pas simplement en ouvrant et en fermant un puits de pétrole. Mais la réduction a fait l’affaire.

Avancez de six mois, et le marché pétrolier se présente différemment. En fait, il semble que le marché soit sous-approvisionné, à l’approche de la fin du trading de l’année.

Le prix du pétrole a remonté à 40 $ grâce à la réouverture des économies. Les stocks ont diminué, le marché s’est stabilisé et la reprise économique, comme le montrent les indices de confiance, se confirme partout dans le monde. Cependant, les niveaux de production restent les mêmes, l’OPEP les laissant plus ou moins au même niveau que ceux de mai et juin.

L’industrie américaine de l’huile de schiste souffrant toujours des prix bas que nous avons connus ces derniers mois, le prix du pétrole a une chance de dépasser le niveau des 40 $. Du point de vue de l’analyse technique, le passage de -40 $ à 40 $ actuels ressemble à une formation en fanion. Si cela est exact, son évolution mesurée indique des niveaux supérieurs à 80 $.