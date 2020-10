Le vainqueur prend tout

Les élections présidentielles américaines se rapprochent de plus en plus et seront le moteur des marchés financiers dans les semaines à venir. Le monde attend simplement de voir qui va gagner la Maison Blanche et le Congrès – la foi du dollar dépend du résultat.

Différents scénarios circulent sur la façon dont le marché réagira dans le cas d’une victoire des démocrates ou des républicains. Ce n’est pas seulement la Maison Blanche, mais aussi le contrôle du Congrès qui est en jeu. Avec plus de deux millions d’Américains qui ont déjà voté, le marché compte les jours jusqu’au 3 novembre avant de faire un geste décisif.

Scénarios USD à prendre en considération

Trump a promis une réduction d’impôts historique s’il était réélu. Avant de discuter des implications de la réduction d’impôts, concentrons-nous un peu sur la question de la réélection. Tout président agit différemment durant le second mandat par rapport au premier. L’idée est que pendant le premier mandat, certaines des mesures prises envisagent la possibilité d’une réélection pour le second mandat. Mais pendant le second mandat, les décisions ne sont plus biaisées.

Ainsi, Trump a promis une réduction d’impôts massive, mais sa mise en œuvre dépend de celui qui remportera le Congrès. Un Congrès divisé verra probablement un plan de relance d’environ 2 000 milliards de dollars pour aider l’économie à faire face à la pandémie. Mais un Congrès républicain accordera probablement la réduction d’impôts en plus du plan de relance.

Toutefois, une victoire de Trump est considérée comme un signe d’optimisme pour le dollar. L’explication vient de la politique étrangère : la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a été source d’incertitude pendant de nombreuses années, et chaque fois que l’incertitude domine, le dollar surpasse ses pairs.

Une victoire de Biden et un Congrès démocrate se traduisent par un plan de relance budgétaire encore plus important. Les discussions sur le marché indiquent que 3 000 milliards de dollars ou plus seront injectés dans l’économie, l’accent étant mis sur les programmes d’infrastructure, les projets verts, etc. Un tel résultat conduira probablement à une baisse du dollar à long terme, car Biden corrigera probablement les décisions de politique étrangère durant le premier mandat de Trump.

Une chose est commune : des milliers de milliards d’USD vont arriver sur le marché, dans le cadre d’un programme d’expansion budgétaire historique.

Une statistique récente indique que 20 % de tous les USD existants ont été créés en 2020. Pourtant, on parle toujours de milliers de milliards d’USD nouveaux à investir dans les années suivantes. Si cela n’est pas effrayant, tant du point de vue de la politique fiscale que de la politique monétaire, rien ne l’est.

Comment la bourse va-t-elle réagir ?