Le véritable impact économique de COVID-19

L’Europe est confrontée à une forte récession générée par la pandémie de COVID-19. Lorsque la deuxième vague a frappé le vieux continent, les perspectives de croissance économique ont également diminué.

Les petites entreprises sont celles qui ont été le plus durement touchées par la pandémie. Cet impact n’est pas exclusif à l’Europe, mais aussi aux États-Unis. Au cours des six derniers mois, le nombre de petites entreprises a diminué de 25 % rien qu’aux États-Unis. Compte tenu de ce qui s’est passé au début de l’année, la deuxième vague devrait entraîner une augmentation considérable du nombre de ces entreprises en Europe.

Les nouveaux confinements affectent les petites entreprises

La grande différence entre l’Europe et les États-Unis est que dans toute l’Europe, les gouvernements sont intervenus pour soutenir les petites entreprises. Par exemple, l’Allemagne vient d’annoncer la fermeture de bars et de restaurants pendant un mois. Cependant, dans le même temps, elle a annoncé une injection de 10 milliards d’euros pour soutenir les entreprises touchées.

Aux États-Unis, les petites entreprises n’ont pas bénéficié d’un tel soutien. Tout ce que la Fed pouvait faire, c’était d’offrir des conditions de prêt favorables. Mais qui veut emprunter en ces temps incertains ? La fermeture de l’entreprise est donc plus intéressante, du moins jusqu’à ce que le monde puisse contrôler la pandémie.

Le problème est que le secteur des petites entreprises emploie un grand nombre de personnes, tant en Europe qu’aux États-Unis. En tant que tel, le secteur est un pilier de la croissance économique, et sa santé influence les performances économiques.

La deuxième vague de la pandémie a entraîné un nombre de décès nettement plus élevé en Europe. La France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie – tous ont rapporté cette semaine leurs chiffres les plus élevés depuis avril/mai. Avec les nouvelles restrictions déjà en place dans tous ces pays, la première chose que nous verrons est un impact sur la demande de pétrole.

Ainsi, le prix du pétrole va baisser. Ce seul fait entraînera une baisse de l’inflation, qui aura également un impact sur la croissance économique future.

Le fait est que le déclin des petites entreprises va probablement se poursuivre, voire s’accélérer, en allant de l’avant. Bien entendu, les conséquences sociales et économiques de la pandémie varient selon les pays et les continents. En outre, il semble que le climat joue un rôle important. L’hiver ayant atteint l’Europe, les gens passent plus de temps à l’intérieur ; des conditions favorables à la propagation du virus lorsqu’ils se rassemblent en grand nombre. De nouveaux confinements sont inévitables – la grande question est de savoir pendant combien de temps et quel sera l’impact final sur les petites entreprises.