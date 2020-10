Les actions s’envolent après le Procès-verbal du FOMC pour le mois de septembre

Les marchés boursiers américains connaissent des hauts et des bas. Les indices boursiers montent et descendent avec des réactions plus agressives à la baisse, puis montent lentement mais sûrement pour récupérer complètement le mouvement.

Mardi, le président des États-Unis (POTUS) a signalé qu’il n’y aurait pas de nouveau stimulus avant les élections de novembre. Le marché boursier a rapidement chuté. L’indice DJIA, par exemple, a chuté de plusieurs centaines de points et a clôturé à son plus bas niveau.

Cependant, il s’est lentement redressé après les heures de bourse. Puis, la reprise s’est accélérée le lendemain. Après tout, mercredi, le compte-rendu de la réunion du FOMC était disponible – il nous dit ce dont la Fed a discuté lors de la réunion de septembre. En outre, le président Trump a tweeté que la relance était de nouveau sur la table.

Détails du procès-verbal du FOMC de septembre

Le marché boursier américain agit comme un patient sous médicaments – dans ce cas, un stimulus. Dès qu’il ne reçoit plus de médicaments, le pire est à venir. Il en va de même ici : dès que le stimulus n’est plus sur la table, le marché boursier se porte moins bien.

Cependant, c’est un comportement normal à l’approche des élections. Même les élections précédentes ont vu un tel comportement erratique du marché, dépendant de chaque titre.

Le procès-verbal d’hier n’a pas déçu les marchés. Lors de la réunion de septembre, la Fed a fixé le prix d’un stimulus supplémentaire pour le Congrès dans sa décision monétaire. Cependant, le stimulus n’est pas (encore) arrivé, mais le fait que le procès-verbal ait « rappelé » à tout le monde cette possibilité a suffi pour propulser les actions encore plus haut.

Sur le front du ciblage de l’inflation moyenne, certains membres de la Fed voulaient maintenir les taux là où ils sont (à la limite inférieure effective) jusqu’à ce que l’inflation reste bien au-dessus du niveau de 2 % pendant un certain temps. De cette façon, le marché voit que la Fed prend cet engagement au sérieux.

Dans l’ensemble, la réunion de la Fed a porté sur la relance budgétaire et l’inflation. Comme d’habitude, le marché n’a pas beaucoup réagi à la nouvelle. Après tout, ce n’était rien de nouveau par rapport à la déclaration et à la conférence de presse d’il y a trois semaines. De plus, le marché boursier a repris la baisse de la veille bien avant que le compte-rendu ne soit publié.

Le marché des devises a suivi le mouvement, sans aucun autre moteur. Le dollar a suivi le marché boursier point par point – il s’est renforcé la veille du procès-verbal et s’est affaibli après.

On peut s’attendre à ce que le même comportement du marché dure jusqu’aux élections de novembre. En attendant, il est essentiel d’éviter la surenchère.