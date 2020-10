Les bénéfices de Netflix déçoivent, les investisseurs vendent leurs actions

Netflix a connu une formidable série de victoires depuis qu’elle est devenue une société publique il y a plusieurs années. Elle a offert à ses investisseurs un rendement de plus de 1 880 %, l’un des rendements les plus impressionnants de la décennie.

Comme la pandémie a obligé les gens à rester plus longtemps à la maison, Netflix a pris une autre longueur d’avance. Après tout, les consommateurs ont passé plus de temps en ligne, et le réseau de streaming en a profité.

En outre, il a investi massivement dans ses propres séries ces dernières années, et les résultats ont été payants. Il y en a encore d’autres à venir, et les bénéfices du troisième trimestre révèlent une image saine pour l’entreprise.

Alors pourquoi les investisseurs ont-ils vendu leurs actions ?

Détails des revenus de Netflix pour le troisième trimestre

Le nombre d’abonnements payants en streaming a augmenté de 25 %, tandis que la société a ajouté 2,2 millions d’abonnements nets au troisième trimestre. C’est l’un des grands absents du rapport, car 2,2 millions d’adhésions ne correspondent pas aux 2,5 millions proposés par Netflix dans ses précédentes prévisions.

La croissance des adhésions nettes payantes a également ralenti. C’était en quelque sorte prévisible, mais la taille des marchés a pris les marchés par surprise – près de trois fois par rapport à la même période en 2019. Cela s’inscrit dans le contexte de l’ajout de nouveaux membres au réseau au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2019.

Toutefois, le fait de n’ajouter que des membres ne signifie pas automatiquement qu’ils se transformeront en clients payants à long terme. C’est une chose d’attirer de nouveaux membres et une autre de conserver les anciens. Par conséquent, le taux de fidélisation est aussi important que le taux d’attraction de nouveaux membres.

Si le faible nombre d’adhésions semble être la raison pour laquelle les investisseurs ont abandonné le titre, le troisième trimestre a également enregistré des résultats impressionnants. Par exemple, une forte position de cash-flow libre. Cela est crucial pour une entreprise axée sur la croissance et la production de son propre contenu, car elle peut s’autofinancer dans les deux cas.

En tant que service mondial de divertissement en streaming, Netflix est confronté à une concurrence féroce ces derniers temps. Disney+ est le dernier géant à avoir rejoint le secteur des services de streaming en ligne, ce qui pourrait expliquer le nombre plus faible de nouvelles adhésions à Netflix au cours du troisième trimestre.

Les analystes aiment toujours Netflix. La raison principale en est la position extraordinairement forte de free-cash-flow, ce dont peu d’entreprises peuvent se vanter ces derniers temps. En d’autres termes, les analystes ne tiennent plus compte du nombre d’abonnés et se concentrent sur le cash-flow libre de l’entreprise.

Les investisseurs feront-ils de même ?