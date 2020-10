Les demandes initiales de prestations de chômage s’améliorent de manière significative

Si nous sommes jeudi, c’est le jour où les économistes et les traders examinent les demandes initiales et continues de prestations de chômage aux États-Unis.

Hier, les deux chiffres se sont nettement améliorés, ce qui a suscité l’optimisme quant à une reprise plus rapide que prévu de la plus grande économie mondiale. Avant d’entrer dans les détails, il convient de rappeler que les données présentées chaque jeudi se rapportent à la semaine qui s’est terminée le dimanche précédent.

Pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus, le nombre initial de demandes de prestations de chômage est tombé à 787 000, contre 842 000 une semaine plus tôt. Plus intéressant encore, le nombre de demandes continues est passé de 9,397 millions à 8,383 millions. En d’autres termes, plus d’un million d’Américains ont cessé de bénéficier d’une aide au titre des indemnités la semaine précédente, ce qui constitue une étape importante dont il convient de prendre note.

Les temps sont encore durs pour de nombreux chômeurs américains

Lorsque l’hiver atteint l’hémisphère nord, le coronavirus se propage encore plus rapidement. Les pays européens sont confrontés à un nombre incroyablement élevé de nouvelles infections, et la deuxième vague devrait également atteindre les États-Unis.

Malgré l’amélioration des chiffres des demandes initiales et continues, vingt-trois millions de personnes bénéficient encore d’une sorte d’assurance chômage. En outre, les demandes initiales sont toujours cinq fois plus élevées qu’avant la crise.

En outre, si nous examinons le programme PEUC (c’est-à-dire les demandes de prestations élargies), nous constatons que le nombre de demandes est passé de 2,79 millions à 3,3 millions. Cela efface une grande partie des bonnes nouvelles que montrent les titres des demandes continues.

Plus précisément, un grand nombre de ceux qui ont abandonné les demandes continues ont demandé des prestations élargies – toujours une sorte d’aide sociale au chômage. Si l’on fait un calcul rapide, on constate que près de la moitié des personnes qui ont abandonné les demandes continues ont demandé des prestations élargies. C’est donc une preuve de plus que lorsqu’on interprète les gros titres, il faut creuser un peu les données pour avoir une vue d’ensemble de ce qui se passe.

Le rapport d’hier contient cependant encore des éléments positifs. Par exemple, le rapport incluait la Californie, ainsi que des révisions pour les estimations sur les États d’or. Ces chiffres étaient absents des rapports précédents, et le fait que les demandes initiales aient chuté malgré le comptage de la Californie est une assez bonne nouvelle.

Pour l’avenir, il est clair que le pays (et l’économie) a besoin d’une sorte de soutien. Cela peut prendre la forme d’une relance budgétaire ou d’une expansion monétaire, ou les deux, mais les politiciens attendront-ils d’abord que les élections américaines soient passées ?