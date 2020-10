Les données sur les emplois mixtes en Australie mettent la pression sur les paires de AUD

Les données australiennes sur l’emploi pour septembre 2020 viennent d’être publiées il y a quelques heures. Elles montrent un tableau mitigé, avec une hausse du chômage moins importante que prévu, et une baisse du nombre de personnes employées, mais moins importante que prévu également.

La réaction du marché en dit long sur l’impact de ces données – le dollar australien a chuté dans tous les domaines. Les deux principales paires de devises d’intérêt du dollar australien, l’AUDUSD et l’EURAUD, ont réagi le plus fortement – l’AUDUSD a repris son glissement vers 0,70, tandis que l’EURAUD a retrouvé le niveau de 1,65 à l’ouverture du sommet de l’UE aujourd’hui.

Un taux de chômage plus élevé en Australie

Le taux de chômage continue d’augmenter en Australie. Prévu à 7 %, il est sorti un peu mieux que prévu, à 6,9 %, mais toujours plus élevé que le précédent communiqué de 6,8 %. En outre, d’autres indicateurs importants sur l’emploi ont révélé une évolution décevante du marché du travail australien.

Premièrement, le taux d’activité a baissé à 64,8 %. L’emploi a également diminué, passant à 12,5719 millions de personnes. Deuxièmement, le ratio emploi/population a diminué à 60,3 %, tandis que le taux de sous-emploi a augmenté à 11,4 %.

Tous ces éléments indiquent que le marché du travail est faible et que les problèmes de l’économie australienne sont loin d’être résolus. Pourtant, l’économie australienne a relativement bien fait face à la pandémie COVID-19. Plusieurs facteurs méritent d’être mentionnés dans ce sens.

Tout d’abord, l’Australie se trouve à proximité de pays qui ont géré la pandémie de manière assez efficace. Par exemple, la Chine n’a pas eu un seul cas pendant des mois, se concentrant non pas sur la recherche d’un remède pour la maladie mais sur son éradication, son élimination. Il en va de même à Singapour ou en Thaïlande. Leurs économies se sont donc redressées plus rapidement, et les exportations australiennes n’ont pas été aussi affectées que celles des pays occidentaux.

Pour continuer, le prix des produits de base s’est plutôt bien comporté pendant la pandémie. Les prix des matières premières et des métaux précieux ont augmenté, soutenant le dollar australien dans ses tentatives de baisse. Ainsi, la force du dollar australien pendant la pandémie ne reflète pas nécessairement la force de l’économie australienne, mais une combinaison de facteurs externes qui conduisent à son appréciation.

Pour l’avenir, l’Australie dispose d’un avantage concurrentiel par rapport au monde occidental – l’été arrive.

Bien que rien ne prouve que le virus progresse davantage en hiver et moins en été, l’Europe est confrontée à une deuxième vague d’infections beaucoup plus importante maintenant que l’hiver se termine. Ainsi, le confinement en Espagne, en France ou au Royaume-Uni affectera les performances économiques à l’avenir.

Plus l’Europe fermera à nouveau ses portes, plus les autres devises seront plus performantes que l’euro.