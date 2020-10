Les NFP ne répondent pas aux attentes mais le taux de chômage baisse

La semaine dernière, tout tournait autour des NFP de vendredi. Comme c’est souvent le cas, le marché évolue dans des fourchettes étroites pendant toute la semaine des NFP, puis le vendredi, avec le communiqué, elles tentent de se rompre d’une manière ou d’une autre.

Ce vendredi a été un vendredi typique pour les NFP – un vendredi marqué par une incertitude supplémentaire puisque le Président des Etats-Unis (POTUS) a annoncé que lui et la Première Dame avaient été testés positifs au COVID-19. Soudain, les NFP n’étaient plus l’événement principal de la journée, malgré le fait qu’ils restent les nouvelles économiques les plus importantes à suivre dans un mois de trading.

Un taux de chômage plus faible que prévu

Si le nombre des NFP a déçu (661 000 contre 850 000 attendus), le taux de chômage a été un peu meilleur que prévu (7,9% contre 8,2% attendus). Les données ont montré que les États-Unis continuent à créer des emplois à un rythme régulier, bien que la reprise soit inégale et lente.

Derrière les principaux chiffres, le rapport présente un tableau mitigé. Alors que la baisse du taux de chômage est bienvenue, le taux d’activité a diminué de 0,3 %. En outre, le nombre de chômeurs qui n’ont pas eu d’emploi pendant moins de cinq semaines est passé à 2,6 millions.

Néanmoins, le rapport a eu plus de points positifs que de points négatifs en septembre. Par exemple, le titre principal ne faisait état que de 661 000 emplois contre 900 000. Cependant, les chiffres pour les mois de juillet et août ont été revus à la hausse. Au total, les révisions ont montré la création de 145 000 emplois supplémentaires au cours des deux mois, ce qui a presque compensé la différence entre le nombre attendu en septembre et le nombre réel. Si l’on ajoute à cela la baisse constante du taux de chômage, on obtient un rapport solide sur l’emploi pour le mois de septembre. Toutefois, le nombre de pertes d’emplois permanents a continué à augmenter, ce qui rend difficile une progression constante du marché de l’emploi aux États-Unis.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le rapport n’a pas réussi à déclencher de réactions significatives du marché. L’EURUSD a oscillé autour de 1,17 pendant la majeure partie de la journée de vendredi et n’a guère changé aux informations. Il en a été de même pour les autres paires de dollars, l’AUDUSD, l’USDCHF ou la paire de GBPUSD ayant également évolué dans des fourchettes étroites.

L’explication vient de l’élection américaine qui nous attend et du fait que les acteurs du marché ne veulent prendre aucun risque. Tant que la course électorale ne sera pas plus claire, il faut s’attendre à ce que les fourchettes étroites pour l’USD se poursuivent.