Les perspectives pétrolières mondiales pour 2020 sont là

L’un des rapports sur l’énergie les plus attendus dans le monde est le World Oil Outlook de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole). Publication annuelle, il offre un aperçu des marchés de l’énergie.

Comme le pétrole représente la plus grande part du bouquet énergétique mondial, les traders de pétrole et les investisseurs alternatifs accordent une grande importance à ce rapport. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) publie un rapport similaire, le World Energy Outlook – le concurrent de l’OPEP pour le World Oil Outlook (WOO).

Quoi de neuf en 2020 pour l’OPEP WOO ?

Ce rapport est plein de tendances pour les années et même les décennies à venir. Cette année est particulièrement importante car 2020 restera dans l’histoire pour deux raisons. Premièrement, l’année où la pandémie a touché les économies mondiales. Deuxièmement, les contrats à terme sur le pétrole se sont établis en territoire négatif pour la première fois de l’histoire.

L’une des premières choses que le rapport indique dès le départ est que le pétrole restera la plus grande part dans le bouquet énergétique jusqu’en 2045. De plus, malgré la chute considérable de la demande observée en 2020, le marché de l’énergie primaire continuera de croître dans vingt-cinq ans également.

Une hypothèse intéressante est que le rapport établit des tendances de consommation basées sur deux piliers. Le premier est la croissance économique mondiale. L’OPEP prévoit que l’économie mondiale aura plus que doublé d’ici 2045. L’autre est la démographie – la population mondiale devrait approcher les dix milliards de personnes à la même date.

En ce qui concerne la consommation de pétrole, le transport routier reste la consommation dominante, défiée par l’industrie pétrochimique. C’est dans ce domaine que l’OPEP connaîtra la plus forte croissance au cours des deux décennies et demie à venir. De plus, la pénétration des véhicules électriques et à hydrogène affectera probablement la demande de pétrole, surtout dans la seconde moitié de la période prévue.

L’Asie-Pacifique est la région où la plupart des importations de pétrole auront lieu. D’une certaine manière, c’est normal, étant donné que la majeure partie de la croissance démographique des décennies à venir proviendra de cette région. En tant que telle, la capacité de distillation devrait augmenter dans la région, ainsi qu’au Moyen-Orient.

Le rapport souligne les défis et les opportunités du marché pétrolier pour les deux décennies à venir. Ce rapport examine également l’impact de COVID-19 sur l’industrie et l’économie mondiale en général.

En tant que tel, pour quiconque s’intéresse à la façon dont l’OPEP envisage le marché pétrolier dans plus de vingt ans, y compris l’effet pandémique, ce rapport est à lire absolument.