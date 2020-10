L’or et la progression des prix sur une échelle logarithmique

L’or est la seule forme de monnaie qui ait survécu depuis des millénaires. Aujourd’hui encore, les gens débattent du fait que l’or est une monnaie ou non, mais cela dépend beaucoup de l’interprétation que les gens font d’une monnaie.

Bien que l’or ne puisse pas être une unité de compte, il partage l’une des caractéristiques les plus importantes de la monnaie – la réserve de valeur. L’or a conservé sa valeur au fil du temps, ce que nous ne pourrions pas dire de toutes les monnaies fiduciaires jamais créées.

Lorsque l’on regarde un graphique comme celui ci-dessous, il faut toujours tenir compte de la monnaie. Dans le cas présent, il s’agit de l’or évalué en $/oz. Le graphique reflète-t-il la hausse parabolique du prix de l’or ou la baisse incroyable du dollar ?

L’or comme réserve de valeur

Les graphiques logarithmiques affichent des données numériques pour répondre à l’asymétrie des grandes valeurs. Ces graphiques sont utilisés pour expliquer les grandes avancées ou reculs du marché, comme celui du prix de l’or par rapport au dollar.

Si l’on remplace le dollar américain dans le graphique ci-dessus par une devise de marché émergente (par exemple, la livre turque – TRY), l’évolution de l’or est encore plus spectaculaire. Alors que l’or s’est apprécié par rapport au dollar, l’USD s’est apprécié par rapport aux autres devises. Le prix de l’or libellé dans d’autres devises augmente donc encore plus.

Un taux de change exprime la valeur d’une devise par rapport à une autre. Il en va de même lorsque l’on parle d’or.

En 2020, le prix de l’or a atteint un niveau record par rapport au dollar. Il a franchi la barre des 2 000 $ après une baisse constante du dollar, la Fed ayant inondé le marché de dollars en réponse à la pandémie de coronavirus. C’est l’une des principales étapes franchies par le prix de l’or. Cependant, dans l’ensemble, il s’agit littéralement d’un non-événement. Si l’on regarde le graphique ci-dessus qui montre l’évolution du prix de l’or depuis 1790, une chose est claire : chaque fois que le prix de l’or s’est corrigé, c’était juste une occasion pour les investisseurs d’en acheter davantage.

C’est pourquoi il est recommandé que tout portefeuille à long terme comporte une part investie dans le prix de l’or. Certains investisseurs se constituent même une position de trésorerie et la conservent comme argent de spéculation, à utiliser lorsque le prix de l’or baisse.

L’idée est que si l’histoire fournit un indice sur la façon dont le prix de l’or se comportera à l’avenir, le fait de posséder de l’or ne ferait qu’augmenter la performance du portefeuille à long terme.