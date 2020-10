Mise à jour sur la Banque d’Angleterre, le Brexit et la livre sterling

La livre sterling (GBP) a connu hier sa plus forte hausse en six mois. La raison ? De manière inattendue, un accord sur le Brexit est de nouveau sur la table.

Le sommet européen de la semaine dernière avait deux points majeurs à son ordre du jour. L’un était la pandémie de coronavirus et la manière dont les États membres de l’UE prévoient de lutter contre la deuxième vague. L’autre était l’accord sur le Brexit et les négociations en cours avec le Royaume-Uni.

Il est vraiment dommage que quatre années aient été gaspillées à ce jour depuis le référendum initial sur le Brexit, et qu’il n’y ait pas encore d’accord entre les deux parties. Le délai que le Royaume-Uni s’était imposé a expiré la semaine dernière. De plus, le 31 décembre est une autre échéance importante.

Cependant, tant d’échéances ont été dépassées ces dernières années que nous ne savons qu’une chose : les négociations ne s’arrêteront pas tant qu’un accord n’aura pas été conclu. Il est dans l’intérêt des deux parties de tirer le meilleur parti de la situation actuelle.

L’accord est de nouveau sur la table

L’annonce que l’Union européenne et le Royaume-Uni vont reprendre les négociations a déclenché un rallye massif de la livre sterling. Non seulement la GBPUSD, mais toutes les paires de GBP ont été touchées.

Pour le GBPUSD, les 1,30 ont fait office de ligne dans le sable. Depuis que la paire s’est remise de la chute du coronavirus en mars, le 1,30 a agi comme un niveau pivot. Il en va de même pour l’EURGBP et la barre des 0,90.

Les négociations du Brexit sont peut-être plus visibles sur le graphique de l’EURGBP. Plus précisément, à chaque fois que le cross a dépassé 0,90, le scénario « no deal » a fait la une des journaux. Au contraire, tout mouvement en dessous de 0,9 signale une possible donne.

Les traders doivent se rappeler qu’un taux de change indique la valeur d’une devise par rapport à une autre. Plus précisément, si les nouvelles du Brexit ont affecté le GBPUSD de la même manière que le cross EURGBP, les choses sont sur le point de changer.

Les élections américaines approchent à grands pas et le taux de la paire GBPUSD va réagir aux nouvelles venant de l’autre côté de l’Atlantique, ce que nous ne pouvons pas dire de l’EURGBP. Par conséquent, au cours de la semaine à venir, attendez-vous à ce que le GBPUSD se dissocie des nouvelles sur le Brexit dans certaines proportions et à ce que le cross EURGBP exprime les progrès ou l’absence de progrès.

Une négociation comme celle du Brexit est complexe à de nombreux niveaux. Malgré le fait que quatre années se soient écoulées, la complexité justifie le temps qu’il faut pour parvenir à un accord.