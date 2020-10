Modèles d’analyse technique classiques sur le graphique quotidien de l’EURUSD

À moins de deux mois de la fin de l’année de trading, le monde financier se prépare aux résultats des élections américaines et à une forme de résolution du Brexit. Ces deux événements étaient censés être les points forts de l’année, mais la pandémie COVID-19 a volé la vedette.

Les banques centrales et les investisseurs devaient donc s’adapter rapidement. Toutes les banques centrales des pays développés ont abaissé les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro et ont assoupli leur politique monétaire. En fait, l’analyse fondamentale a perdu son élan, tous les décideurs politiques ayant réagi de la même manière.

Les traders se sont donc tournés vers l’analyse technique. Considérée par beaucoup comme une « supposition éclairée » sur l’évolution possible du prix, l’analyse technique est basée sur l’interprétation du comportement passé du marché pour en prévoir un futur.

Modèles d’inversion et de continuation sur la paire EURUSD

L’EURUSD est la paire de devises la plus populaire parmi les traders particuliers. L’une des raisons, et peut-être la plus importante, est que cette paire présente l’écart le plus faible possible entre les cours acheteur et vendeur.

Lorsque la pandémie a frappé le monde occidental, l’EURUSD a été l’une des paires qui a le plus réagi. Au départ, elle a baissé en raison de l’absence du dollar dans le système financier. Lorsque l’incertitude règne sur les marchés, les investisseurs trouvent généralement refuge dans la sécurité de la monnaie de réserve mondiale.

La paire est donc passée de 1,15 à 1,07 en deux semaines. Cependant, elle s’est consolidée ensuite pendant deux mois selon un schéma triangulaire. Chaque fois qu’un triangle se forme à la fin d’une tendance (la paire EURUSD a chuté de 1,25 sur des périodes plus longues), l’accent est mis sur le prix pour briser la ligne de tendance supérieure. C’est un signal de retournement qui indique un changement des conditions du marché.

Après avoir franchi la ligne supérieure, le cours a atteint 1,14 lors de la réunion de la BCE de juin 2020. Dans les semaines qui ont suivi, il a formé un autre type de triangle – qui a agi comme un modèle de continuation.

La cassure a conduit à un mouvement de forte hausse jusqu’au niveau de 1,20. Cependant, depuis le mois d’août, la paire ne peut plus se déplacer vers le haut.

De plus, elle a formé un autre modèle de renversement, cette fois une tête et des épaules. Et, à la « tête » du modèle, elle a mis un double sommet – juste un autre modèle baissier.

La paire EURUSD est en train de tester à nouveau le décolleté de la tête et des épaules, et les bears pourraient faire valoir qu’ils ont de solides arguments pour se montrer plus prudents. Cependant, le trading ne se limite pas à l’analyse technique, l’analyse fondamentale est également importante.

Par conséquent, il est probable que la paire EURUSD continuera à se consolider autour des niveaux actuels jusqu’à ce que les élections américaines soient derrière nous. Ce n’est qu’alors que nous verrons si le schéma de la tête et des épaules s’est maintenu.