Nouveau record pour Bitcoin en 2020 : PayPal accepte les paiements crypto

Bitcoin a été en difficulté ces derniers temps. Il a atteint un sommet de 13 250 $ lors de la session asiatique d’aujourd’hui, et les amateurs de Bitcoin ont déjà parlé d’un passage à 100 000 $ en 2021.

Pour être juste, Bitcoin a connu un comportement haussier inhabituel ces derniers temps. Après avoir atteint 12 000 $ en août, il est retombé à 10 000 $, conformément à ce que le marché boursier américain a fait et à ce que le dollar a fait aussi.

Toutefois, à partir de 10 000 $, la corrélation positive avec le risque-on/risque-off s’est rompue. Bitcoin a maintenu ses niveaux à chaque mouvement de baisse du risque et a progressé de façon spectaculaire à chaque mouvement de hausse du risque. Ainsi, il a atteint un nouveau sommet en 2020, avec une hausse de plus de 30 % au cours du dernier mois.

PayPal accepte les paiements crypto

La nouvelle responsable de la forte hausse de Bitcoin est venue de PayPal. Le géant du paiement en ligne a annoncé qu’il accepterait les paiements crypto. Cette nouvelle a provoqué des problèmes de fonctionnement sur des sites comme Kraken, une plateforme de crypto exchange, car les investisseurs particuliers se sont empressés d’acheter des Bitcoins et d’autres crypto-monnaies.

Cependant, l’annonce de PayPal comporte un hic : le crypto utilisé dans les transactions PayPal ne peut pas être transféré sur d’autres comptes, qu’ils soient ou non PayPal. En d’autres termes, il ne s’agit que d’entrées dans une base de données PayPal, et non de quelque chose qui a trait à Bitcoin en général. Néanmoins, l’attention et la sensibilisation aux crypto-monnaies vont augmenter, et, en raison d’une augmentation de la popularité, leur prix pourrait aussi augmenter.

Plus tôt dans l’article, il a été fait référence à une valeur possible de 100 000 $ pour Bitcoin en moins d’un an. L’un des modèles les plus populaires qui suivent l’évolution de Bitcoin depuis sa création, S2F, prédit qu’une telle évolution est à prévoir. Si cela est correct ou non, nous le saurons bientôt.

Le bond de Bitcoin de 10 000 $ s’inscrit également dans le contexte d’une adoption accrue de la part des grandes entreprises publiques. L’une d’entre elles, MicroStrategy, a annoncé il y a quelques mois qu’elle avait investi plus de 150 millions de dollars dans Bitcoin. La forte hausse de Bitcoin hier, qui a atteint son plus haut niveau en 2020, a également fait bondir le cours de l’action de MicroStrategy de plus de 6 %.

L’appréciation de 30 % en moins d’un mois du prix de Bitcoin est exactement ce pour quoi les investisseurs particuliers sont là. Mais elle alimente également les préoccupations réglementaires liées à l’enrichissement rapide des systèmes, à l’instabilité des prix due à une volatilité accrue et aux retards dans la mise en œuvre des cadres réglementaires.

Le découplage de Bitcoin par rapport à la tendance principale du dollar est-il réel ? C’est la question à laquelle les investisseurs devraient trouver une réponse.