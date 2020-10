Opportunités boursières dans une année électorale

Les marchés financiers tradent dans des fourchettes étroites en prévision de l’événement le plus important de l’année – les élections américaines.

Le 3 novembre, le peuple américain vote pour le prochain président et aussi pour les représentants au Congrès américain. Ces deux décisions ont d’énormes implications pour les marchés financiers et le dollar. Ainsi, les acteurs du marché n’ont pas pris de risques inutiles, et les fourchettes ont dominé l’action sur les prix au cours des derniers mois.

Toutefois, la volatilité devrait augmenter de manière significative en novembre. Statistiquement parlant, le mois de novembre d’une année électorale voit la volatilité augmenter de 30 % en moyenne, ce qui offre de nombreuses opportunités au trader patient.

Options pour le mois de novembre

Le graphique ci-dessus montre une représentation intéressante de l’investissement au siècle dernier. La conclusion est qu’il importe peu que les républicains ou les démocrates gagnent – ce qui compte, c’est de continuer à investir.

En effet, les partis démocrate et républicain ont tous les deux davantage de mesures de relance budgétaire à leur programme. En outre, quel que soit le vainqueur des élections, les problèmes économiques ne se dissipent pas après le 3 novembre. Par conséquent, en tant qu’investisseurs, jouer le jeu du long terme est bien plus payant que d’essayer de changer de portefeuille en fonction de ses convictions politiques.

Jusqu’à présent, les résultats du troisième trimestre sont impressionnants, car une plus grande proportion d’entreprises battent les estimations depuis au moins 2010. De plus, la croissance du BPA s’est redressée après la chute du deuxième trimestre, ce qui constitue une autre bonne nouvelle.

Toutefois, le marché ne bougera pas tant que les élections ne seront pas derrière nous. Même les mesures de relance budgétaire actuellement négociées ne suffisent pas à faire évoluer le sentiment. Plus précisément, en supposant que nous verrons un accord de relance avant les élections, le marché pourrait changer de direction en un clin d’œil sur le résultat du 3 novembre.

Une option pour novembre consiste à attendre une baisse du marché et à augmenter le portefeuille. Après tout, l’achat de la baisse a fonctionné jusqu’à présent – pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ?

Et s’il n’y a pas de baisse et que le marché boursier monte en flèche ? Dans ce cas, les investisseurs qui se reposent sur des soldes spéculatifs (c’est-à-dire qui attendent que les prix baissent) n’utiliseront les liquidités disponibles que pour constituer un tampon plus tard.

Quoi qu’il en soit, un solde de 20 % est toujours recommandé pour la gestion d’un portefeuille personnel. Il est pour le moins insensé d’être entièrement investi à un moment donné. Que faire si une nouvelle opportunité se présente et que vous ne pouvez pas y participer parce que vous êtes entièrement investi ? Ou si une circonstance personnelle se présente et que vous avez besoin de liquidités ?

L’augmentation prévue de la volatilité des marchés en novembre aura quelque chose à offrir à tous les investisseurs. Préparez-vous à profiter des opportunités qui se profilent à l’horizon.