Politique budgétaire et politique monétaire pendant la crise COVID-19

On discute beaucoup de la façon dont les gouvernements et les banques centrales ont réagi pendant la crise du coronavirus. Certaines voix affirment que les autorités n’en ont pas fait assez. D’autres, au contraire, en ont trop fait, et les conséquences à long terme sont néfastes.

Cependant, la plupart des discussions proviennent d’une mauvaise compréhension des principes de base au-delà des politiques monétaires et fiscales. C’est ce que cet article tente de corriger.

Comment lutter contre les récessions économiques

La politique monétaire fait référence aux actions d’une banque centrale visant à influencer la quantité de monnaie et de crédit dans une économie. Par exemple, un ménage peut être incité à dépenser ou à épargner davantage grâce à la politique monétaire. Les banques centrales utilisent les taux d’intérêt et, plus récemment, des outils de politique monétaire non conventionnels comme l’assouplissement quantitatif, pour influencer les niveaux d’inflation. Ainsi, pour inciter les ménages et les entreprises à dépenser plus maintenant et à ne pas reporter la consommation.

Les anticipations d’inflation, ainsi que la prime de risque et le taux réel intégrés dans le taux nominal. La manière dont la politique monétaire influence les attentes d’inflation est essentielle pour les développements économiques actuels.

D’autre part, la politique budgétaire concerne la manière dont les gouvernements gèrent la fiscalité et les dépenses. L’une des caractéristiques les plus importantes de la politique budgétaire est qu’elle redistribue les revenus.

Comme les banques centrales de la plupart des pays développés agissent indépendamment des gouvernements, les deux politiques sont séparées. Ainsi, la politique monétaire est entre les mains de la banque centrale, tandis que la politique fiscale est entre les mains du gouvernement.

Dans les périodes économiques difficiles, comme la crise COVID-19, les deux entités agissent ensemble. Lorsque vous êtes contraint de fermer une économie en raison d’un facteur exogène (c’est-à-dire un facteur), le gouvernement doit dépenser de manière à ce que le flux de revenus des ménages ne soit pas affecté ou reste à un niveau minimum pour la survie. Si le gouvernement n’a pas d’argent, il se tourne vers les marchés financiers et emprunte. Comme les banques centrales ont déjà fait leur travail et ont réduit les taux d’intérêt à zéro ou moins, plus la promesse de les maintenir à ce niveau pendant une longue période, les taux d’intérêt payés sur les emprunts sont ridiculement faibles. Par conséquent, la charge pour le contribuable est moins importante qu’elle ne le serait autrement.

C’est un exemple de la façon dont les deux politiques ont travaillé main dans la main en réponse à la crise. Bien sûr, on peut faire plus. Les jeux politiques, la bureaucratie, l’absence de législation appropriée – ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles la réponse adéquate échoue parfois.

Cependant, plus les deux organes qui font autorité, le gouvernement et la banque centrale, travaillent ensemble, plus il est facile pour le pays et la population de faire face à une récession économique.